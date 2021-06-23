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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال اجتماع الحكومة.. وزيرة الصحة تستعرض جهود الدولة في إنتاج لقاح كورونا

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، والموقف الوبائي على مستوى المحافظات، ومعدل التغيير في أعداد الإصابات الاسبوعى، مشيرة إلى أنه يشهد انخفاضاً خلال الفترة الحالية.


واستعرضت وزيرة الصحة ، جهود التعاون والتنسيق مع دول العالم فيما يخص إجراءات مواجهة وباء كورونا، موضحة أنه وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ، تم موافاة الجهات المعنية بالمملكة المتحدة بالإجراءات الوقائية والعلاجية التي تطبقها مصر لمواجهة الجائحة، بما في ذلك إجراءات الاستجابة الوبائية عند نقاط الدخول في الموانئ والمطارات، ومتابعة المخالطين، وإجراءات مكافحة العدوى والوقاية، واستجابة هيئة الإسعاف، والقدرات المعملية وتجهيزات المعامل، واستراتيجية العزل المنزلي.


وأضافت الدكتورة هالة زايد، أنه تم عقد اجتماع مع وزارة الصحة الألمانية ووزارة الدولة للتعاون الدولي الألمانية ، للتنسيق وعرض الإجراءات التي تتخذها مصر لمواجهة الجائحة، وسبل التعاون بين البلدين في هذا الشأن، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أهمية تبادل الخبرات، وفتح قنوات تواصل بين الحكومتين لتعزيز التعاون في المجال الصحي، والتأكيد على أهمية التعرف على الوضع الوبائي لفيروس كورونا في كلا البلدين، واستراتيجيتهما في مواجهة الجائحة، وبحث سبل التعاون بين المركز المصري للسيطرة والتحكم في الأمراض، ومعهد روبرت كوخ بألمانيا.


وأوضحت وزير الصحة، أنه تم ايضاً مناقشة موقف مصر من توفير لقاح فيروس كورونا للمصريين وغير المصريين مع الجانب الألماني، وإمكانية التعاون في مجال تصنيع لقاحات فيروس كورونا، وأهمية التعاون المثمر مع ألمانيا للتوسع في إنتاج اللقاحات، من خلال التعاون بين الشركات المُصنعة للقاحات في ألمانيا، والشركات الوطنية والعالمية في مصر، بالإضافة إلى إمكانية التعاون في تصنيع اللقاح بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية لدعم البلاد الأخرى.


من جانب آخر، استعرضت الدكتورة هالة زايد الإجراءات الصحية التي سيتم إتباعها للسماح بدخول الجهات الدولية إلى معرض الكتاب، بالتنسيق مع وزارة الثقافة، والتي تضمنت السماح لمن لديه إثبات تلقي اللقاح عن طريق الـ QR كود بدخول المعرض، فضلاً عن تقديم تخفيضات لطالبي إجراء تحليل PCR.


واستعرضت وزير الصحة ، موقف تقديم اللقاحات للمواطنين والطواقم الطبية، منوهة في هذا الشأن إلى بلوغ عدد مراكز تلقي اللقاح 429 مركزاً، بالإضافة إلى إعداد مصانع الشركة القابضة للقاحات والأمصال "فاكسيرا" بمدينة 6 أكتوبر لتصبح أكبر مجمع لإنتاج اللقاحات في الشرق الأوسط وأفريقيا، مزودة بخطوط إنتاج جديدة لتصنيع اللقاحات بتجهيزات بلغت 17 مليون دولار تقريباً، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه إنشاءات، واستعرضت الوزيرة فيديو توضيحياً لإعداد مصانع فاكسيرا، مؤكدة أن مصر بذلك ستصبح في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال، وإشادة منظمة الصحة العالمية بجاهزية خطوط الإنتاج بالمصانع وفقاً للمعايير الدولية.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء هالة زايد وزيرة الصحة فيروس كورونا لقاح كورونا الحكومة

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