رئيس الوزراء : البورصة رافد هام من روافد التمويل المالى ومنصة للاستثمار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق فى يناير عام 2016 مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه من القطاع المصرفى بأسعار فائدة مخفضة ، كما أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مطلع عام 2018 .

وأكد "مدبولي"، خلال كلمته خلال افتتاح جلسة تداول البورصة المصرية للإعلان عن الخطة الشاملة لهيكلة بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها والتى أذاعتها قناة مصر الأولى ، أن سوق رأس المال رافد هام من روافد التمويل .



ولفت إلى أن البورصة المصرية أطلقت مؤخرأ حملة إعلانية لنشر الثقافة المالية وزيادة معدلات الوعى والمعرفة بدور البورصة كمنصة للاستثمار والتمويل .



وأشار إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة تحتل موقع الصدارة على أجندة الدولة المصرية بما لها من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الانتاج فى كافة المجالات .



