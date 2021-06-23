مدبولى: تخصيص الرئيس السيسي 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

البورصة المصرية

أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بوجوده اليوم بالبورصة المصرية، إحدى أقدم البورصات وأعرقها بما يمثل رسالة واضحة ، بأهمية دور سوق رأس المال كمصدر رئيسي من مصادر تمويل النمو الاقتصادي.



وأضاف "مدبولي" ، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء، أن الحكومة المصرية لم تتدخر جهدا فى اتخاذ اى إجراءات تدعم عمل البورصة المصرية لتحقق مستهدفاتها، خاصة رفع درجة الوعى المالى للمجتمع بأساسيات الإدخارعبر سوق الأوراق المالية والنهج الذى أنهجته إدارة البورصة المصرية مؤخرا.



وتابع أن البورصة المصرية أطلقت حملة إعلانية لنشر الثقافة وزيادة الوعى والمعرفة بدورها، لافتا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتل موقع الصدارة على أجندة الدولة المصرية بما لها من دور محوري فى عجلة التنمية فى مختلف المجالات.



وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق م فى يناير عام 2016 مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه من القطاع المصرفي بأسعار فائدة مخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



