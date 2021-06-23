عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قرار جمهوري.. تعيين محمد جاد لأثيوبيا وعمرو الشربينى سفيرا مفوضا فى قطر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢١ ببعض التعيينات في ديوان عام وزارة الخارجية.

ونشر القرار  في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

كما تضمن القرار،  تعيين عمرو كمال الدين برى الشربيني، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا  فرق العادة مفوضًا لدى حكومة دولة قطر، وتعيين السفير محمد عمر جاد محمد سفيرا فوق العادة مفوضا لدى إثيوبيا.

ونشر القرار  في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

وجاء في القرار تعيين السفير محمد عمر جاد محمد سفيرا فوق العادة مفوضا لدى إثيوبيا بدلا من السفير أسامة عبدالخالق، وذلك وفق ما جاء في الجريدة الرسمية.

وكان محمد عمر جاد محمد، يعمل سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

كما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي تعيين أسامة عبدالخالق سفير مصر في إثيوبيا السابق ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، ممثلا دائما لمصر في الأمم المتحدة بنيويورك.

السيسي وزارة الخارجية الجريدة الرسمية قطر اثيوبيا

ترشيحاتنا

الصحة السعودية تزف بشرى للمواطنين والمقيمين حول لقاحات كورونا

إجراءات مشددة داخل المطارات وعلى مصر للطيران لمواجهة كورونا.. فيديو وصور

الأضرار الناجمة للزوجة عند تعرضها لـ الاغتصاب الزوجي

يوتيوب: أشهر 10 سيارات فى العالم.. و نصيب الأسد لـ تسلا

ضبط 15 موبايل مع طلاب في لجان امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

قرار جمهوري.. تعيين محمد جاد لأثيوبيا وعمرو الشربينى سفيرا مفوضا فى قطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الأهلي .. اتجاه قوي في الكاف لتعديل موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

تحرش بـ قاصرات| اتهام جديد يواجه تميم يونس بعد الاغتصاب الزوجي

ماذا قالت.. فيديو لـ حنين حسام قادها إلى السجن 10 سنوات

بعد قنبلة الغندور .. 3 أسباب تقرب رمضان صبحي من الزمالك فى الصيف

الشناوى يغتال أحلام شريف إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز

قرار جمهوري بزيادة المعاشات اعتبارًا من يوليو المقبل بنسبة 13%

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر للطيران تستخدم أجهزة جديدة لتعقيم الطائرات لمواجهة كورونا.. صور

علاج جرثومة المعدة ..أسباب ظهورها وأعراضها وطرق الوقاية منها

قصف العراق.. إسرائيل تنشر وثائق استهداف مفاعل نووي بعهد صدام لأول مرة

عالم ثالث في عاصمة النور.. حديقة إيول بؤرة للمخدرات والتسول والإجرام بباريس

فيديو

ظهر واختفى.. قصة تمثال الشيطان في شوارع الإسماعيلية

عيب خلقي.. ماعز برأس قرد تثير الخوف في أسيوط

بعد الحكم عليها غيابيًا .. ماذا قالت حنين حسام لـ الرئيس السيسي؟

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

المزيد

ساحة رأي

علاء شلبي يكتب: مراكب الحرمان

د.أميرة مجدي تكتب: كيف تحقق هدفك

د. فتحي حسين يكتب: الحياة الخاصة للمواطنين.. خط أحمر

طلعت القاضي يكتب: الأهلي بين السكون وضجيج الأزمات

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ