قرار جمهوري.. تعيين محمد جاد لأثيوبيا وعمرو الشربينى سفيرا مفوضا فى قطر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢١ ببعض التعيينات في ديوان عام وزارة الخارجية.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

كما تضمن القرار، تعيين عمرو كمال الدين برى الشربيني، السفير بديوان عام وزارة الخارجية، سفيرًا فرق العادة مفوضًا لدى حكومة دولة قطر، وتعيين السفير محمد عمر جاد محمد سفيرا فوق العادة مفوضا لدى إثيوبيا.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.

وجاء في القرار تعيين السفير محمد عمر جاد محمد سفيرا فوق العادة مفوضا لدى إثيوبيا بدلا من السفير أسامة عبدالخالق، وذلك وفق ما جاء في الجريدة الرسمية.

وكان محمد عمر جاد محمد، يعمل سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

كما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي تعيين أسامة عبدالخالق سفير مصر في إثيوبيا السابق ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، ممثلا دائما لمصر في الأمم المتحدة بنيويورك.