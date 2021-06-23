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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء 28 جراحة قلب ودعامات لمحدودي الدخل بتكلفه مليون جنيه بالبحيرة

صدى البلد

أكد اللواء  هشام آمنة - محافظ البحيرة على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الاهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

مشيراً الى الدور الذى تقوم به جمعية الاورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهداف القرى الأكثر إحتياجاً ، وتكثيف المساعدات بها ، موجهاً بالإشراف التام من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي والتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها. 

وصرح عادل درغام مدير جمعية الاورمان بالبحيرة أن الجمعية قامت بتقديم خدمات طبية عالية الجودة لمرضى القلب وذلك بالتعاون مع اكبر المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال جراحات القلب والقسطره العلاجيه بالمجان بدون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق ، حيث تم إجراء ٢٨ عملية قلب جراحة ودعامات بتكلفه  مليون و٦٢ ألف جنيه تكلفة لكل حالة ٣٨ ألف جنية.

 حيث تم تحديد الحالات المستحقة و الأولى بالرعاية ، من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي .

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصه بالقرى الاكثر احتياجاً من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية والطبيه لهم تنفيذا لمبادرة السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" .
 

جراحة قلب جراحة قلبية

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