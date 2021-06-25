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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مايكروسوفت تفاجئ مستخدميها بتغييرات جذرية في ويندوز 11

ويندوز 11
ويندوز 11

أعلنت مايكروسوفت Microsoft، رسميا عن الإصدار الجديد من نظام التشغيل ويندوز، ويجلب نظام Windows 11 بعض التغييرات والميزات الجديدة، من بينها تصميما جديدًا، وقائمة بدء مركزية، والقدرة على تشغيل تطبيقات أندرويد.

وبحسب ما ذكره موقع "engadget" التقني، كشفت مايكروسوفت في حدث "What next for Windows" العالمي، عن أحدث نظام تشغيل لها، والذي يأتي مكتملا بمظهر جديد وميزات محدثة، ولكن من أحد أكبر عيوب متجر تطبيقات ويندوز هو عدم توافق تطبيقات أخرى من أنظمة التشغيل المنافسة.

 

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وتعد من أبرز ميزات ويندوز 11 التي أعلنت عنها مايكروسوفت اليوم، أن نظام أجهزة الكمبيوتر الجديد سيدعم تشغيل تطبيقات أندرويد، حيث يواجه المستخدمون صعوبة في وجود عددا محدودا من التطبيقات المتوافقة في Microsoft app Store.

وأوضحت عملاقة التقنية الأمريكية، أن الميزة الجديدة تتخطى نوافذ المحاكاة المستخدمة في النظام في الوقت الحالي، إذ تقدم مايكروسوفت تكاملا لنظام Windows 11 مع تطبيقات نظام تشغيل جوجل الشهير أندوريد.

وذلك يعني أن التطبيق الذي سيقوم المستخدم بتحميله على جهازه، سيظهر في قائمة ابدأ بالإضافة إلى أيقونات مخصصة فردية على شريط المهام، مع اختصارات مخصصة للتطبيق تظهر على سطح المكتب، مثلما يحدث عند تحميل تطبيق على واجهة المستخدم لنظام التشغيل أندرويد.

ويندوز 11 يدعم تنزيل التطبيقات عبر متجر أمازون

وكما أضافت الشركة الأمريكية، دعما رئيسيا لتنزيل التطبيقات عبر متجر Microsoft، جانب إلى جنب تثبيتها عبر متجر تطبيقات شركة أمازون Amazon.

وقال بانوس باناي خلال الكلمة الرئيسية لإطلاق إصدار نظام التشغيل الجديد: "إن مايكروسوفت تستخدم تقنية جسر إنتل Intel bridge، لتحقيق هذا التكامل، مما يوفر تجربة سلسة وسريعة"، ومع وجود عدد كبير من تطبيقات أندرويد المتاحة حاليًا، يبدو أن Windows 11 سيكون نظام تشغيل أكثر جاذبية لتشغيل تطبيقات الهاتف المحمول عبر الحواسيب، بدلا من الاعتماد على الأجهزة التي تعمل باللمس.

إعادة تصميم متجر مايكروسوفت بإصدار ويندوز 11

حصل متجر مايكروسوفت على إعادة تصميم كاملة مع إصدار نظام التشغيل الجديد، يجلب Windows 11، تصميما شاملا لمظهر متجر تطبيقات الحواسيب الشخصية، يحاكي التصميم الجديد لنظام مايكروسوفت.

وإلى جانب ذلك، ستصل تطبيقات أندرويد إلى منصة متجر مايكروسوفت، جنبا إلى جنب بعض التغييرات المهمة للمطورين حيث أصبح بإمكانهم استخدام نظام المدفوعات المفضل لهم للتعامل مع عمليات الشراء داخل التطبيق.

وستجلب مايكروسوفت تطبيقاتها الخاصة مثل Edge و Office و 365 و Teams وحتى Notepad إلى منصة التطبيقات، إلى جانب تطبيقات شهيرة مثل Disney + و TikTok و Zoom.

مايكروسوفت Windows 11 نظام التشغيل ويندوز ميزات ويندوز 11 متجر Microsoft

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