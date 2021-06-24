رامي رضوان يكشف تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

كشف الإعلامي رامي رضوان ، زوج دنيا سمير غانم، ابنة الفنانة دلال عبد العزيز ، حقيقة خروج الفنانة من الرعاية المركزة، ونقلها إلى غرفة عادية بعد تحسن حالتها الصحية.

ونفى رامي رضوان خلال تقديمه برنامج " مساء دي ام سي"، تحسن حالة دلال عبد العزيز الصحية وخروجها من العناية المركزة، ووصف تلك الأخبار بأنها “غير صحيحة وعارية تماماً من الصحة”.

وأكد رامي رضوان أن حالة دلال عبد العزيز ما زالت غير مستقرة وتتطلب وجودها داخل العناية المركزة، موضحا:" لسه الحالة الصحية غير مستقرة ولم تتحرك حتي الآن".

وأصيبت الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس “كورونا”، بعد الانتهاء من تصويرها مسلسلها الرمضاني “ملوك الجدعنة”، من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان.

ونشر الفنان محمد سعد، صورة للفنانة دلال عبد العزيز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وعلق محمد سعد على الصورة، قائلاً: "كلمتين لمدام دلال عبدالعزيز حبايبك وجمهورك مستني تقومي بالسلامة صبح صبح ع الغالين".



من ناحية أخرى توجه الدكتور عبد الهادي مصباح استشاري المناعة، إلى الله بالدعاء لـ الفنان دلال عبد العزيز على الهواء، ورد الإعلامي رامى رضوان عليه متمنيًا لها الشفاء العاجل، موضحًا “إحنا فى أشد الحاجة للدعاء لها”.



يذكر أن الفنانة دلال عبد العزيز، تقاوم مضاعفات فيروس كورونا المستجد بعد مرور ما يقرب من شهرين، وأُعلن إصابتها به يوم 15 أبريل الماضي.

واستعاد الاعلامي رامي رضوان ذكرياتة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشر رامي رضوان صورة له من طفولته وعلق قائلا : ياه علي دي ايام ياريت الزمن يرجع .

و كان قد كشف الإعلامي رامي رضوان، عن آخر التطورات الصحية لحالة الفنانة دلال عبدالعزيز، وذلك عبر حسابه على "إنستجرام".



ونشر رامي، صورة له رفقة دلال عبد العزيز وكتب: “وردتني آلاف الرسائل من محبي حماتي الغالية ا. دلال عبد العزيز يودون الاطمئنان عليها، لازالت الأمور غير مستقرة ودعاء حضراتكم يساندنا جميعا ويزيد من أملنا في الله سبحانه وتعالى بأن يتم شفائها على خير قريبا يا رب”.



واختتم قائلاً: "أرجوكم أن تستمروا في الدعاء لها ولكل مريض بالشفاء العاجل".

https://fb.watch/6kJ5wy0fvf/