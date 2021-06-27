عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علا غانم تكشف سبب انفصالها عن زوجها الأول

علا غانم  تفاجئ الجمهور بالإعلان عن سنها الحقيقي .. فيديو

الفنانة علا غانم
الفنانة علا غانم

كشفت الفنانة علا غانم عن خطتها لـ الجمهور حول اخذ إستراحة طويلة بعد تخرج بناتها من الجامعة، على عكس  ما يجري حيث تكون الإجازة في صغر الأبناء لرعايتهم،  معقبة: " عشان أنا كنت بابي ومامي في نفس الوقت، بعد انفصالي عن زوجي الاول"، موضحة أن جرى الانفصال في البداية دون " طلاق "  حتى تكون فرصة لي لإمكانية الرجوع عن قرار الانفصال، خاصة وأن زوجها الاول كان مُصراً على عدم الطلاق وأنها يجب أن تُراجع  نفسها.

وأضافت علا غانم خلال لقائها مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "أون"، قائلة: " ماراجعتش نفسي وفضلت مصرة على رأيي وبدأت علاقتنا تتحول لصداقة حتى يكون بوسعنا التعاون في تربية البنات".

وأوضح الفنانة أن سبب زواجها المبكر في سن 17.5 يعود  للعادة وقتها وماوصفته بـ "موضة الزواج المبكر"، لتقاطعها لميس الحديدي قائلة : "بس إنتي مش قديمة أوي كده إنتي صغيرة برضه"،  لتفاجئها "غانم" معلنة عن عمرها الحقيقي قائلة : " أنا خلاص هكمل 50 سنة آخر نوفمبر القادم "، لترد الحديدي قائلة : جرأة برضه إنك تقولي السن كده ؟!

 

وتابعت علا غانم  قائلة : " أنا  مبسوطة وسعيدة وعاوزة أنبسط بحياتي والناس تقول شوفوا الست الي عندها " 50 سنة "  شكلها عامل إزاي ؟! اياً كان الشكل إيه ؟ حلو او وحش عاوزة أستمتع بسني، وعاوزة افرح في كل مراحل حياتي  وأعمل عيد ميلاد ".

وأكملت الفنانة علا غانم : " معملتش عيد ميلاد  قبل كده لكن هعمله السنة دي لان سن الخمسين مهم جداً والناس هنا في أمريكا بتحتفل بعيد الميلاد مرتين في سن 16 وسن 50 وده سن مهم بالنسبة لي ، عشان البنات  بنسبة كبيرة بتكون إتجوزت وده سن يعني الانجازات والعمل وبعدها تبقى فترة تقييم هل اللي عملته صح ؟ أو هل كنت راضية عن حياتي؟ هل لعبتها صح  ولا كنت غبية؟ ".

وقالت علا غانم إنها في بعض الاحيان كانت تشعر أنها تأخرت في فكرة البقاء مع بناتها، معقبة: "في ساعات كنت بحس أني غلط وأني تأخرت في قرار الابتعاد كنت عاوزة أقعد مع البنات قبل زواجهن كانوا بيكبروا قدامي وبيتخرجوا ويتجوزوا".

https://fb.watch/6nr5G2qe-F/

 

علا غانم قرار الانفصال الجمهور طلاق اخبار التوك شو التخرج

موضوعات متعلقة

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة في شهر رمضان

سبب تسمية يوم الجمعة بهذا الاسم .. وأفضل 11 عملاً تؤديه فيه يغسل خطاياك

هل يجوز قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ؟

صيدلة حلوان تقدم نصائح مهمة لتناول الطعام بطريقة صحيحة في رمضان

أحمد موسى ينفعل على الهواء: السكة الحديد متهالكة من 40 سنة

للموظفين.. 5% علاوة تشجيعية من الأجر الوظيفي بقانون الخدمة المدنية

دعاء أول جمعة في رمضان 2021 .. أدعية مستجابة رددها الآن

عضو لجنة الزراعة في حواره لـ"صدى البلد": 80% إعفاءات من رسوم تراخيص آلة الرى..ومشروع قانون جديد يضمن إنشاء نقابة للمزارعين الفترة المقبلة..والمبادرات الرئاسية عالجت عوار تنفيذ قانون هيئة تنمية الصعيد

ترشيحاتنا

علا غانم: اشتقت للتمثيل وفتحت شركة لرعاية الكلاب في أمريكا.. فيديو

ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى ميامي الأمريكية .. فيديو

هل لابد من تشريع لمنع غير المتخصصين من الإفتاء؟ علي جمعة يرد

خطوة يا صاحب الخطوة.. كهربا يعلق على تأهل الأهلى لنهائي إفريقيا.. شاهد

بقيمة 3 ملايين دولار.. البرنامج الأصلي لاختراع الإنترنت معروض للبيع في مزاد

اقتصاد الإمارات|رئيس أذربيجان يستقبل وزير الاقتصاد الإماراتي ويؤكد ضرورة تطوير الشراكات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على نايل سات.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي

أول تعليق من كايزر تشيفز على مواجهة الأهلي في نهائي أفريقيا "خاص"

تبدأ خلال أيام.. اعرف رسوم تراخيص البناء والفئات المستثناة من تطبيق الاشتراطات

الصحة تعلن مواعيد تطعيم الأطفال في 2021

منخفض هندي.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة و"تحذر"| فيديو

سبب بكائها وحقيقة اعتزالها | الليلة.. أول ظهور لـ علا غانم على الهواء مع لميس الحديدي

بـ قرارات نارية.. أون تايم سبورت ترد على بيان الزمالك

علا غانم  تفاجئ الجمهور بالإعلان عن سنها الحقيقي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سامو هجرس يتنمر على فرح شعبان وعلي غزلان.. والجمهور: كلام ميطلعش منك

طعمها لذيذ .. أشهر الأكلات العراقية والأردنية والمصرية

أحدث صيحات الأزياء العراقية والأردنية

آخر استعدادت الثقافة لمعرض الكتاب.. حجز 112 ألف تذكرة دخول حتى الآن

فيديو

فيديوجراف| ماوكلي فيتنامي يعيش في الأدغال ولم يشاهد امرأة في حياته

تعمل منذ نعومة أظافرها .. حكاية فتاة عشرينية مع مهنة السباكة .. فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل إحباط أكبر قضية تهريب سيارات في مصر

فيديوجراف.. ما قصة التنمر على فتاة الفستان حبيبة طارق ؟

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: 30 يونيو ثورة إنقاذ وطن

مروه حموده تكتب: حسبك شخص لا يخون

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

الخيار فاكهة ترفع المناعة

أحمد فرغلى رضوان

سعاد حسني.. الملهمة

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ