علا غانم  تفاجئ الجمهور بالإعلان عن سنها الحقيقي .. فيديو

علا غانم تكشف سبب انفصالها عن زوجها الأول

كشفت الفنانة علا غانم عن خطتها لـ الجمهور حول اخذ إستراحة طويلة بعد تخرج بناتها من الجامعة، على عكس ما يجري حيث تكون الإجازة في صغر الأبناء لرعايتهم، معقبة: " عشان أنا كنت بابي ومامي في نفس الوقت، بعد انفصالي عن زوجي الاول"، موضحة أن جرى الانفصال في البداية دون " طلاق " حتى تكون فرصة لي لإمكانية الرجوع عن قرار الانفصال، خاصة وأن زوجها الاول كان مُصراً على عدم الطلاق وأنها يجب أن تُراجع نفسها.

وأضافت علا غانم خلال لقائها مع برنامج "كلمة أخيرة" المُذاع على فضائية "أون"، قائلة: " ماراجعتش نفسي وفضلت مصرة على رأيي وبدأت علاقتنا تتحول لصداقة حتى يكون بوسعنا التعاون في تربية البنات".

وأوضح الفنانة أن سبب زواجها المبكر في سن 17.5 يعود للعادة وقتها وماوصفته بـ "موضة الزواج المبكر"، لتقاطعها لميس الحديدي قائلة : "بس إنتي مش قديمة أوي كده إنتي صغيرة برضه"، لتفاجئها "غانم" معلنة عن عمرها الحقيقي قائلة : " أنا خلاص هكمل 50 سنة آخر نوفمبر القادم "، لترد الحديدي قائلة : جرأة برضه إنك تقولي السن كده ؟!

وتابعت علا غانم قائلة : " أنا مبسوطة وسعيدة وعاوزة أنبسط بحياتي والناس تقول شوفوا الست الي عندها " 50 سنة " شكلها عامل إزاي ؟! اياً كان الشكل إيه ؟ حلو او وحش عاوزة أستمتع بسني، وعاوزة افرح في كل مراحل حياتي وأعمل عيد ميلاد ".

وأكملت الفنانة علا غانم : " معملتش عيد ميلاد قبل كده لكن هعمله السنة دي لان سن الخمسين مهم جداً والناس هنا في أمريكا بتحتفل بعيد الميلاد مرتين في سن 16 وسن 50 وده سن مهم بالنسبة لي ، عشان البنات بنسبة كبيرة بتكون إتجوزت وده سن يعني الانجازات والعمل وبعدها تبقى فترة تقييم هل اللي عملته صح ؟ أو هل كنت راضية عن حياتي؟ هل لعبتها صح ولا كنت غبية؟ ".

وقالت علا غانم إنها في بعض الاحيان كانت تشعر أنها تأخرت في فكرة البقاء مع بناتها، معقبة: "في ساعات كنت بحس أني غلط وأني تأخرت في قرار الابتعاد كنت عاوزة أقعد مع البنات قبل زواجهن كانوا بيكبروا قدامي وبيتخرجوا ويتجوزوا".

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