راغب علامة وابنه يتجولان بـ الدراجة في اليونان

نشر المطرب اللبناني راغب علامة صورًا تجمعه بنجله خالد من رحلتهما، لـ"اليونان"، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر الثنائي وهما يتجولان بـ الدراجة في شوارع اليونان، وعلق راغب علامة :"الحياة البسيطة هي حياة سعيدة يوم ركوب الدراجات معkhalidalama louaialama في عداد المفقودين".



و يستعد المطرب اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي جديد له في الإمارات يومي 15 و16 يوليو المقبل، وفى ذات الوقت يستعد لطرح كليب جديد بعنوان «كان غيرك أشطر».



تصدر اسم الفنان اللبناني راغب علامة مؤشرات البحث على موقع البحث جوجل، الاسبوع الماضي، بعدما احتفل بعيد ميلاده في مصر مع مجموعة من الفنانين وحرصت زوجته وأصدقاؤه على تنظيم احتفالية خاصة له لتهنئته بعيد ميلاده، وحضر الحفل مجموعة من المشاهير والفنانين.



من جانبها، شاركت الإعلامية المصرية بوسي شلبي جمهورها مجموعة صور وفيديوهات من احتفال راغب علامة بعيد ميلاده عبر حسابها على «إنستجرام» تجمعهم بوجود الفنانة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي.

وحرص راغب علامة على دعم زوجته والوقوف بجانبها خلال مشاركتها ببراند المجوهرات الخاص بها في إيفنت خاص الموضة، ولذلك حضر معها الى مصر منذ عدة أيام.



وطرح الفنان راغب علامة، مؤخرًا، أغنية جديدة تحمل اسم "انتو أملنا"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".



أغنية" انتوا أملنا" من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.



وحرصت الفنانة ليلي علوي علي الاحتفال بعيد ميلاد الفنان راغب علامة، من خلال نشر بعض الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت ليلي علوي في الصور مرتدية فستان أزرق مزركش، بدرجات اللون الأزرق الفاتح والغامق، تاركة شعرها منسدلًا علي أكتافها، مع بعض الإكسسوارات الذهبية.



وجمعت الصور كل من ليلي علوي وراغب علامة، مع الفنانة الهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي وايناس الدغيدي، وبعض من الأصدقاء المقربين.



وعلقت ليلي علوي علي الصورة كاتبة: "كل عام وانت بخير راغب علامة".



طرح الفنان راغب علامة، مؤخرًا، أغنية جديدة تحمل اسم "انتو أملنا"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

أغنية" انتوا أملنا" من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.

