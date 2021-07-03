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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزارة الصحة تزف بشري سارة بخصوص النجمة دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

قال الدكتور محمد النادى عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز تتماثل للشفاء ولكنها لا تزال فى حاجة إلى الأكسجين بطرق إمداد تنفس صناعى - غير النافذ - أى بدون استخدام أنبوبة حنجرية.

 

وكشف النادي، حقيقة ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا المتحور "دلتا بلس" في مصر.

 

وأكد  النادي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": مصر خالية من المتحور "دلتا بلس".


وتابع الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا: "نحن حاليا في نهاية الموجة الثالثة لكورونا، ومع التوسع في التطعيمات نأمل في عدم دخول الموجة الرابعة".

 

واستطرد: "الحرارة ليس لها تأثير في فيروس كورونا والدليل على ذلك زيادة معدل الإصابات في الهند التي تشهد تسجيل درجات حرارة مرتفعة، ويظل فيروس كورونا ليس له كتالوج".

 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 666 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 212725  حتى اليوم.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 198 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

 

وقال خالد مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 

وذكر خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 281722 من ضمنهم 212725 حالة تم شفاؤها، و 16215 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2mhg97l
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gurgyj

خالد مجاهد حضرة المواطن الدكتور محمد النادي فيروس كورونا الرعاية الطبية وزارة الصحة والسكان

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