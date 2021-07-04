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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني سلامة يحتفل بـ عيد ميلاده .. شاهد

صدى البلد

نشر الفنان هاني سلامة صورة له احتفالا بعيد ميلاده، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

 

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

كل عام وانتَ بخير - كل سنه و انت طيب يا فنان - العمر كله يا رب
 

و اعترض  الفنان هاني سلامة على نهاية بين السما والأرض ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يكشف فيه عن تفاصيل مسلسله “بين السماء والارض”.

وقال هاني سلامة فى الفيديو : "الناس بتعلق أن نهاية المسلسل كانت كئيبة.. الحقيقة كان في جدل بيني وبين المخرج عليها".

وأضاف هاني سلامة : "من وجهة نظري كممثل كنت حابب أن يبقي في نهايتين وعلي المتفرج يشوف الناس دي تستحق تخرج أو تموت".

وأوضح هاني سلامة :"ولكن ده مش بيبقي قرار الممثل ..بيبقي رؤية المحرج وهو شاف أن كدة هتبقي نهايته أحسن".

مسلسل بين السما والارض 

 

العمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ، وتدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا

الابطال

مسلسل "بين السما والأرض" عرض في رمضان وهو مكون من 15 حلقة، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

البرومو وبوستر المسلسل

نشر المخرج ماندو العدل البوستر الرسمى لمسلسل "بين السماء والأرض”"عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق قائلا :"التجربة الأصعب في حياتي المهنية وكانت هتبقي صعبة جدا على اي مخرج".

وتابع ماندو العدل :"المسلسل ده تعبت فيه جدا جدا و عندي امل باذن الله انه يعجب الناس، كل التحية للعظماء الراحلين صناع الفيلم".

كما طرح المنتج تامر مرسي البرومو الرسمي للعمل عبر صفحته على فيسبوك، وتخطى ال٥٠ ألف مشاهدة.

المشاهد الاولى وخطأ في العمل

اللافت في البرومو الأول للمسلسل، هو خطأ فادح وقع فيه صناع العمل المأخوذ عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، التي كتبها للسينما كل من «السيد بدير وصلاح ابو سيف»، واخرجه الأخير بالفيلم السينمائي الشهير المعروض في أواخر خمسينيات القرن الماضي.

وتمثل الخطأ الفادح للمسلسل الذي يتناول هذه القصة مجددا في عمل درامي مستجد في الألفية الجديدة، بأن أشار صناعه في البرومو الأول، الى أنه ماخوذ عن (رواية) وليس قصة للأديب العالمي نجيب محفوظ.

هاني سلامه انستجرام بين السما والأرض اخبار النجوم اخبار هانى سلامة

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