وزيرة الثقافة تطلق فعاليات احتفالات مئوية مسرح سيد درويش في الإسكندرية

أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية فعاليات الاحتفال بمئوية مسرح سيد درويش ( أوبرا الإسكندرية) وذلك بمناسبة بمرور ١٠٠ عام على انشاء المسرح، في حضور الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الاوبرا المصرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وقد أزاحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، صحبتها، الستار عن تمثال سيد درويش خلال الاحتفال بمئوية المسرح.

وشهد الحفل عرض صوت وضوء على جدران مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، وسط حالة من البهجة والسرور من قبل الحضور.

ويمثل المسرح تحفة معمارية ويعد من اقدم المسارح فى مصر وتم وضع حجر الأساس عام 1918 واطلق عليه اسم تياترو محمد على وصممه المهندس الفرنسى جورج بارك مستوحيا عناصر أوبرا فيينا ومسرح أوديون في باريس وزين المبنى بمجموعة من الزخارف الفريدة ذات الطابع الكلاسيكى الأوروبي وتم افتتاح المسرح عام 1921 وقدمت عليه عروض عديدة مصرية وأجنبية ، وفي عام 1962 تم تغيير اسمه من ( تياترو محمد علي ) إلى مسرح سيد درويش تكريما لعبقري الموسيقى العربية ابن الإسكندرية الشهير ، ومع مرور الزمن أدرج بقائمة التراث المصري وبدأت عام 2000 عمليات مكثفة لتجديده، وبعد عدة سنوات من العمل الدءوب والماهر داخل المبنى من ترميم وزخرفة عالية الجودة، عاد المبنى لسابق عهده وإلى رونقه وبهائه ، وأدخلت الدولة عليه الإمكانات الفنية اللازمة لكي يصبح داراً للأوبرا المؤهلة لمنافسة دور الأوبرا العالمية ذات المستوى الراقي ، وافتتح عام 2004 بعد إجراءات التحديث والتطوير.

وتتواصل على مدار 4 أيام وتبدا فى الثامنة مساء الاحد 4 يوليو وتستمر أيام الاثنين ، الأربعاء ، الخميس 5 ،7 ، 8 يوليو بأوبرا الإسكندرية .

وقالت عبد الدايم ان مصر تزخر بتاريخ ثرى فى كافة المجالات وتمثل بنيتها المعمارية جزء هاما من تراثها الحضارى ، واشارت ان مسرح سيد درويش يمثل احد المعالم البارزة فى الإسكندرية ويعد شاهدا على الكثير من الاحداث الفنية والتاريخية التى جرت بمدينة الثغر ، وأضافت ان الاحتفال بمئويته ياتى ضمن استراتيجية تعريف الاجيال الجديدة بصفحات من مشرقة من تاريخ مصر الثرى ، مؤكدة الفخر بأيقونات الوطن التى شكلت عناصر ومفردات قوته الناعمة .

من جانبه اكد رئيس الاوبرا ان مراسم حفل الافتتاح بدأت بمظاهر احتفالية خارج المسرح وشملت عروضا للموسيقات العسكرية ، مجموعة الأوبرا المصرية لموسيقى الحجرة ، وإزاحة الستار عن تمثال سيد درويش ويصاحبها إسقاطات ضوئية مصورة على واجهة المسرح ، يليها افتتاح معرض الفنان خالد هنو بالبهو الرئيسي للمسرح ، بعدها ينتقل الحضور الى داخل المسرح حيث يتم عرض الفيلم الوثائقي 100 عام من الإبداع.

ويروى تاريخ مسرح سيد درويش واهم العروض التى استضافها ، ثم تلقى وزيرة الثقافة كلمتها وتكرم 21 شخصية من أعلام مدينة الإسكندرية الذين قدموا إسهامات متميزة للمسرح هم رجل الاعمال إسماعيل الحبشي ، الفنان التشكلی خالد هنو ، الفنان سمير صبری ، إسم المثال الدكتور جابر عبد المنعم حجازی مبدع تمثال سيد درويش ، الفنان على الجندي أستاذ الفلكلور ، الدكتور أبو الحسن سلام الاستاذ بقسم المسرح بكلية الآداب ، عائلة قرداحی ، رائدة فن الباليه الدكتورة ودود فيظی ، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار قائد فرقة اوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى ، المايسترو الدكتورة نيفين المحمودی قائد أوركسترا وتريات أوبر الإسكندرية.

اسم المايسترو جهاد داوود مؤسس فرقة اوبرا الإسكندرية ، المايسترو ياسر الصيرفى ، سامى فتح الله - إسم المرحوم المهندس عبد الرحمن نصار ، إسم محمد البهتيمى اعضاء مجلس أمناء مسرح سيد درويش ، المهندسة نيره مصطفى هيبه المدير الأسبق لأوبرا الإسكندرية ، محمد سعد ، حسام الدين زكريا ، الفنان أمير شطا فنان الخط العربى ومن قدامى العاملين بالمسرح ، موسی خلیل حسن من قدامى العاملين بخشبة المسرح ، يلى ذلك امسية فنية تضم باقة من الاعمال الغنائية لفارس الأغنية مرسي جميل عزيز الذى تتزامن مئوية المسرح مع الاحتفال بمرور 100 سنة على ميلاده والتى تعاون خلالها مع كبار الملحنين منها شباكنا ستایره حرير ، يهديك يرضيك ، رمش عينه ، ما أنحرمش العمر منك ، أي والله ، الحلوة ، اسبقني يا قلبي ، حبك نار ، أما براوه ، أكدب عليك ، من حبي فيك يا جاري ، سيرة الحب ، ليه يا قلبي ليه ، ألف ليلة وليلة وموسيقى لحن على عش الحب .. اداء ندى غالب ، وليد حيدر ، أحمد عفت ، مي فاروق وعازفة القانون عفاف شكري .

يشار ان الاحتفالات بمئوية مسرح سيد درويش تشمل عروض لفرق اوبرا القاهرة ، اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى ، الرقص المسرحى الحديث ، باليه اوبرا القاهرة ، اوركسترا وتريات اوبرا الاسكندرية ، مركز تنمية المواهب بالاسكندرية ، الى جانب فرقتى ساوند تراك وفؤاد ومنيب .