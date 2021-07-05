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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شهداء لقمة العيش.. ننشر صور شباب المنيا ضحايا حرائق قبرص

صور المتوفين بقبرص
صور المتوفين بقبرص

تسيطر حالة من الحزن، على أهالي قرية الناصرية بمركز بني مزار في المنيا، بعد علمهم بخبر مصرع 4 من شباب القرية، خلال الحرائق التي اندلعت داخل مزارع دولة قبرص.

 

صدى البلد” حصل على صور للمتوفيين وهم صموئيل ميلاد فاروق وعزت سلامة يوسف ومرزوق شهدي مرزوق عطية وماجد دانيال يونان راغب.

 

وقال أهالي الناصرية، إنهم علموا بالواقعة من خلال صفحات موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، ومن خلال شباب القرية الذين يعملون داخل قبرص.

 

وأوضح شاكر سليمان من أبناء القرية، أن الشباب سافروا من أجل لقمة العيش وندعي الله أن يكون الخبر خطأ.

 

وأضاف، أن سبب سفر أبناء القرية إلى دولة قبرص البحث عن العمل، مشيرًا إلى حالة الحزن التي تسيطر على القرية عقب علمهم بالحادث.

 

وقال أحد أفراد الجالية المصرية في قبرص، أن الـ4 المصريين الذين توفوا في حرائق الغابات بقبرص يعملون في مجال الزراعة وحاصرتهم النيران لدى استقلالهم السيارة ورغم محاولتهم الفرار منها إلا أن النيران لحقتهم.

قبرص مركز بنى مزار محافظة المنيا صدى البلد حادث

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