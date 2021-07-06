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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جامعة الدول العربية: إثيوبيا تحاول تصدير صورة خاطئة بشأن الخلاف حول سد النهضة

حسام زكي
حسام زكي

قال حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجامعة أصدرت بيانًا ردًا على قيام إثيوبيا بمحاولة تصدير صورة خاطئة بشأن الخلاف حول سد النهضة زاعمة بأنه خلاف عربي- إفريقي، مضيفًا أن المشكلة في الأساس بين تلاث دول إفريقية.

وأضاف «زكي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على صدى البلد، أنّ الجامعة العربية كانت وما زالت نشطة في دعم مصر والسودان، وهو ما يثير القلق والاضطراب لدى الإثيوبيين، لكن هذا الدعم سيظل مستمرًا، من أجل حصول القاهرة والخرطوم على حقوقهما التاريخية.

وتابع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أنّ إثيوبيا تحاول دق «إسفين» بين الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، وتقول أن قضية سد النهضة ليست من اختصاص الجامعة، مضيفًا أن القضية من صميم دور الجامعة، لأنها تناقش الموضوعات التي تتقدم الدول الأعضاء بطلب عرضها: «لا أحد يستطيع أن يحدد لنا اختصاصاتنا».

وأردف «زكي» أن مجلس الأمن تخضع الأمور فيه للمناورة والتفاوض وتكون المصالح مؤثرة بشكل كبير على اتخاذ القرار، مضيفًا أن مصر والسودان يجريان جهود دبلوماسية من أجل الحصول على حقوقهما .


وفيما يخص الملء الثاني للسد قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن إثيوبيا تريد فرض أمر واقع على مصر والسودان غير عابئة بمطالب البلدين بضرورة إيجاد حل، وترفض التفاوض حول الملء، وما تقوم به تحدي جديد لإرادة القاهرة والخرطوم، مضيفًا أن موقف إثيوبيا الأخير يعكس عدم نواياها للتفاوض.

وأشار «زكي» إلى أن التصرفات الإثيوبية متعنتة، مضيفًا أنه هناك جهد كبير يبذل من أجل تحقيق مصالح الدولتين العربيتين مصر والسودان.

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، أن وزير الخارجية، سامح شكري، أجرى مباحثات مع المبعوث الفرنسي الدائم إلى الأمم المتحدة، والذي يرأس مجلس الأمن في دورته الحالية.

وقال حافظ في تغريدة على موقع "تويتر" إن "الوزير سامح شكري يلتقي السفير نيكولا دو ريفيار المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري".

وأضاف حافظ أن هناك تحركات مستمرة لشرح أبعاد الموقف المصري تجاه سد النهضة.

وطالبت الأمم المتحدة، في وقت سابق من اليوم، بضرورة عدم اتخاذ إجراءات أحادية بشأن سد النهضة، من شأنها أن تقوض البحث عن حلول للأزمة القائمة بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه “يجب ألا يكون هناك عمل أحادي بشأن سد النهضة يقوض البحث عن حلول”.

وأضاف: «ندعم بقوة الدور الذي يقوم به رئيس الاتحاد الأفريقي في تسهيل المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا».

وتابع: “ندعو رئيس الاتحاد الإفريقي لمواصلة العمل مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة”.

 

 

مصر والسودان جامعة الدول العربية حسام زكي أحمد موسى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيار

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