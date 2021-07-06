مستشار الأهرام للدراسات يكشف سر إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني

أكد الدكتور هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تسريع إثيوبيا الملء الثاني للسد اليوم بدلًا من 22 يوليو، يستهدف إلهاء الإثيوبيين بالحدث بدلًا من الأزمات الداخلية والحروب الإقليمية، مشيرًا إلى أن حكومة إثيوبيا تريد أن تظهر قوية أمام الداخل.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الملء الثاني للسد هو رسالة سيئة عن إثيوبيا، ويكشف التعنت الإثيوبي وإصرارها على العصيان وتحدي المجتمع الدولي، مؤكدًا أن الوضع الحالي في إثيوبيا سيء.

وأشار هانى رسلان، الى أن قضية أزمة سد النهضة تعتبر استثناء في مجلس الأمن، وأن اجتماع مجلس الأمن يأتي تحت بند السلم والأمن؛ لأن إثيوبيا بتحركها تهدد مصر والسودان.



رسالة عاجلة من وزير الخارجية للمواطنين بشأن سد النهضة



أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر والسودان يرفضان الإجراءات الاتحادية بالماء الثاني لـ سد النهضة، مضيفا انه أكدنا خلال المقابلات التي قمت بها موقف مصر من ضرورة التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.

ووجه سامح شكري، في تصريحات تليفزيونية سابقة، رسالة للمصريين، قائلا :"الدولة بجميع مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي لهذه القضية أولوية قصوى".

وأضاف وزير الخارجية، أن قضية سد النهضة تتعلق بـ الأمن القومي، وتعمل كل الأجهزة في تناول كل الأبعاد لهذه القضية الوجودية، لافتا إلى أنه لدينا العزيمة للاستمرار في الدفاع عن مقدرات الشغب المصري.

وتابع السفير سامح شكري وزير الخارجية، أنه تدخر اي جهد لهذا الأمر، وكل الجهود مسخرة لحماية المواطن المصري.

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري خطاباً رسمياً من نظيره الاثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي.

وقام وزير الموارد المائية والري بتوجيه خطاب رسمي الى الوزير الاثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي من إثيوبيا والذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الاحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم اثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الاضرار بها.