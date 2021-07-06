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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مريم يا فرحتي.. فارس كرم يستقبل مولودته الأولى

فارس كرم
فارس كرم

نشر الفنان اللبناني فارس كرم، صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهر فيه صورة مولودته الجديدة «مريم» التي تم وضعها اليوم الثلاثاء 6 يوليو. 

وكتب فارس كرم، في تغريدته على تويتر: «صرت متلك بي يا بييّ .. مريم يا فرحتي»، لتنهال عليه التعليقات بالتهاني بالمولودة الجديدة. 

زواج فارس كرم 

كان الفنان اللبناني فارس كرم، أعلن في مايو 2020 خلال برنامج “سوالف رمضانية”، خبر زواجه، بعدما رد على سؤال المذيع، حول أكثر طلب تُصر عليه والدته، قائلًا: «إنو إتزوّج».

ورفض فارس كرم الإفصاح عن هوية زوجته، قائلًا: “أنا تزوّجت ونقطة عالسطر”، وانتقل بعدها إلى الحديث عن أعماله الفنية.

وكشف كرم عن مقطع من أغنيته “صاروخ” والتي ستصدر ضمن ألبومه المقبل مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

ويقول مطلع أغنية فارس كرم، صاروخ: «صاروخ صاروخ جمالك صاروخ، بعد ما اطلعت بعينيكي وحياتِك عم دوخ».

من جهة اخرى، فاز النجم فارس كرم على النجم أحمد السقا، وذلك في حلقة مميزة من حلقات برنامج المُسابقات الترفيهي الضخم "اغلب السقا" في رمضان العام الماضي.

وأعلن كرم آنذاك، انه سيتبرع بمبلغ الـ ١٠٠ ألف جنيه الفائز بها في الحلقة لمستشفى ٥٧٣٥٧، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية.

 

أخر أعمال فارس كرم 

طرح الفنان فارس كرم، ألبوم جديد له في أواخر العام الماضي الذى من المتوقع طرحه في الأيام القليلة المقبلة.

ويشهد ألبوم فارس كرم الجديد تعاونا مع عدد من الشعراء والملحنين منهم الموزع عمر صباغ، والشاعر فضل إسكندر، والملحنين فضل سليمان، وسليم أسامة.

وكان أعلن الفنان فارس كرم عن زواجه منتصف شهر مايو الماضي، إلا أن صديقه الفنان وائل كفوري لم يهنئه.

ورغم كل الشائعات التي قالت إن وائل كفوري أحيا زفاف فارس، حيث أنه أحد أصدقائه المقربين، إلا أن الأول نفى الأمر، وقال: لم أقدم له التهاني، الوقت يمر أحيانا بسرعة ولا ننتبه لهذه الامور، لكنه لا يعتب عليّ وهو صديق قريب مني".

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