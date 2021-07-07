بدء تلقي طلبات مزاولة نشاط تنظيم انتظار السيارات في سيناء لمدة أسبوع
أعلنت محافظة شمال سيناء عن فتح باب تلقي طلبات استخراج تراخيص مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بمدن سيناء السايس، اعتبارا من الثلاثاء ولمدة أسبوع.. وذلك للأفراد والشركات في سيناء .
وأكدت المحافظة في بيان لها ، أنه يشترط في المتقدم أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية وتقديم صورة والأصل للاطلاع عليه ، وأن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بعدم تعاطيه مواد مخدرة ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو احدى جرائم المخدرات أو التعدى على الغير “صحيفة حالة جنائية”، وألا يكون من العاملين بالدولة .
حيث تقدم الطلبات للأمانة الفنية بديوان عام المحافظة “إدارة التعاقدات “، وأنه في حالة قبول الطلب تسدد رسوم قدرها 3000 جنيه وتستخرج رخصة مزاولة النشاط لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ويشرط في المتقدم من الافراد : إجادة القراءة والكتابة ( تقديم صورة مؤهل دراسى والأصل للاطلاع عليه ، ألا يقل السن عن ٢١ عاما وألا يزيد عن ٤٠ عاما عند تقديم الطلب ، صورة بطاقة الرقم القومى والأصل للاطلاع عليه ، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها وتقديم ما يفيد من صورة والأصل للاطلاع عليه.
وقد تم تشكيل لجنة لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع ، وذلك لحل أزمة الاختناقات المرورية الناتجة عن الوقوف والانتظار العشوائى فى الشوارع والطرق والمحاور الرئيسية على مستوى المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية والرسوم المحصلة نظير هذه الخدمة .
أوقات الانتظار :
وتختص اللجنة بتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات فى الشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص .. بما لا يعيق حركة المرور ، وذلك بعد التنسيق مع إدارة المرور المختصة وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقًا لاحكام قانون .
كما تختص اللجنة بتحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة فى القائمين على العمل بتنظيم انتظار المركبات لدى الشركات أو الأفراد ، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد القائمين على تنظيم انتظار المركبات .