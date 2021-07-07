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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتشال 8 جثامين جديدة من تحت أنقاض المبنى المنهار في فلوريدا

انتشال جثث جديدة
انتشال جثث جديدة من تحت أنقاض المبنى المنهار في فلوريدا

عثرت فرق البحث والإنقاذ على 8 جثث أخرى بين أنقاض المبنى المنهار في ولاية فلوريدا الأمريكية، ليرتفع عدد الضحايا المؤكد إلى 36، بينما لا يزال 109 في عداد المفقودين.

جاء ذلك بعد تمكن رجال الإنقاذ من التوغل أكثر في الموقع بعد، هدم قطاع آيل للسقوط من المبنى الذي انهار جزئياً قبل نحو 13 يوماً، وفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية.

ووقعت الكارثة في بلدة سيرفسايد المطلة على المحيط بولاية فلوريدا، بجوار ميامي بيتش.

وتتواصل عمليات البحث عن الضحايا، رغم اقتراب العاصفة "إلسا"، التي يتوقع وصولها إلى البر على ساحل الخليج في فلوريدا الأربعاء.

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وكان مبنى "تشامبلين تاورز ساوث" المؤلف من 12 طابقا والمطل على المحيط في منطقة "سيرفسايد" قرب ميامي بيتش قد انهار انهيارًا جزئيًا يوم 24 يونيو الماضي، ولايزال السبب وراء انهيار المبنى والذي صمد لعقود أمام الأعاصير، غير معروف وجاري التحقيق للكشف عن ملابساته.

وقررت السلطات الأمريكية هدم الجزء المتبقي من المبنى المنهار بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة مع اقتراب عاصفة "إلسا" من ولاية فلوريدا.

وهدم ما تبقى من المبنى حتى يمكن استئناف عمليات البحث عن المفقودين في ظروف آمنة.

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