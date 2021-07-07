العاصفة "إلسا" تتحول إلى إعصار في طريقها إلى فلوريدا

أعلن المركز الوطني الأمريكي لمراقبة الأعاصير NHC أن العاصفة "إلسا" في خليج المكسيك اشتدت وتحولت إلى إعصار مع اقترابها من سواحل فلوريدا.

وقال المركز الأمريكي إن سرعة الرياح في الإعصار إلسا بلغت 120 كم بالساعة.

وضرب الإعصار الساحل الغربي لفلوريدا، ولا معلومات عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار حتى الآن.

وتتحول العاصفة إلى إعصار عندما تصل سرعة الرياح 74 ميلا في الساعة.

وأعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في تحذير أن مركز العاصفة إلسا يقع على بعد 180 ميلا جنوبي تامبا في فلوريدا وأنها تتحرك شمالا بسرعة 15 كيلومترا في الساعة وبلغت سرعة الرياح المصاحبة لها 70 ميلا في الساعة.

وأجلت السلطات الكوبية 180 ألف شخص على الأقل من المناطق الوسطى والشرقية في الجزيرة بسبب اقتراب عاصفة "إلسا" الاستوائية.

وتسببت العاصفة المدارية إلسا، يوم الأحد، في هطول أمطار غزيرة على جاميكا، ما أدى إلى غمر أجزاء من الجزيرة الواقعة في منطقة الكاريبي بالمياه، في حين بدأت أجزاء من الساحل الشرقي لكوبا المجاورة تتأثر بفعل العاصفة.