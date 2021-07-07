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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحرق الدهون ... استشارى تغذية يكشف فوائد الشيكولاتة الداكنة

شيكولاتة
شيكولاتة

قال الدكتور محمد سامى ، استشارى التغذية: إن الشيكولاتة الداكنه بها نسبة كبيرة من الكاكاو مفيدة للغاية لصحة القلب وتقلل من أمراضه بنسبة 50% وذلك على المدى البعيد بالاضافة لحماية الجسم من الخلايا المؤكسدة السرطانية .

وأضاف "  سامى " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ،  أن تناول 5 قطع شيكولاتة داكنة على مدار اليوم مفيدة لصحة القلب وتقلل من الاصابة ب مرض السكرى خاصة أنها تعود بمستويات السكر فى الدم وتصل بها لمعدلها الطبيعى والذى يقلل من مقاومة الأنسولين فى الجسم .

وأشار إلى أن الشيكولاتة الداكنة تحتوى على مضادات أكسدة تقضى على الخلايا السرطانية بالاضافة لمواد كافيين تحسن من تدفق الدم للجلد والذى بدوره يعمل على خفض نسب الرطوبة وعدم الشعور ب درجات الحرارة وحروق الشمس فى الطقس الحار بالاضافة لتحسين درجة الكوليسترول الصحى فى الجسم وتحسن  وظائف المخ  ومرونة الجلد وتمنع دخول الأشعة البنفسجية للبشرة  وتقلل الاكتئاب  .

وأشار إلى  أن الشيكولاتة الداكنة من الممكن أن تسبب زيادة الجسم فى حالة تناول 9 قطع يوميأ وبخلاف ذلك  وتناول 5 قطع كحد أدنى تقلل الشهية وتزيد معدلات حرق الدهون ب الجسم  .

يذكر أن الشيكولاتة من المأكولات التي يفضل العديد سواء الكبار أو الصغار تناولها يوميا و لكن يخشي البعض من  تناول الشكولاتة خوفا من زيادة الوزن و ارتفاع نسبة السكر في الدم.
 

وقد اظهرت نتائج دراسة علمية حديثة لاحدي الجامعات الامريكية ان تناول ١٠٠جرام من الشوكولاتة صباحا يوميا لايؤدي لزيادة الوزن او ارتفاع مستوي السكر في الدم ."

كما أن  تناول ١٠٠جرام من الشوكولاتة صباحا يوميا يساعد في نقص الوزن لان الشوكولاتة تحتوي علي مادة الفلافونول التي تحرق الدهون وبالاضافة الي ذلك فان الشوكولاته جيدة لصحة القلب والجلد ونضارة البشرة وتساعد علي تحسين الحالة النفسية للانسان."

 

 

 

 

 

 

 

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