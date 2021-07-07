ملك البحرين يلتقي 12 سفيرا في المملكة .. لهذا السبب

تسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد في احتفال جرى في قصر الصخير اليوم، أوراق اعتماد اثني عشر سفيراً جديداً لدى مملكة البحرين.



فقد تسلم ملك مملكة البحرين أوراق اعتماد كل من:

الحبيب عباس عبد الله سفير جمهورية القمر المتحدة . جورج دكرّت بهنا سفير جمهورية تشيلي. -بيريك آرين سفير جمهورية كازاخستان. مهير مكرتوميان سفير جمهورية أرمينيا. بالاش شلماسي سفير جمهورية هنغاريا. كونستانتينوس بيبريجوس سفير جمهورية اليونان. إيمانويل هاتيجيكا سفير جمهورية رواندا. ميغيل خوسي مورو أغيلار سفير مملكة أسبانيا . لارس بيرا بيريز سفير جمهورية غواتيمالا . أوتو بنجرتنيك سفير جمهورية سلوفينيا . كريسبن توغا مافودزا سفير جمهورية زيمبابوي . خوسيه لويس ساليناس مونتيس سفير جمهورية البيرو.



وقد تبادل ملك البحرين مع السفراء الجدد الكلمات الترحيبية بهذه المناسبة، مشيداً بالعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين ودولهم الصديقة وما وصلت إليه من مستوى متقدم في مختلف المجالات، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح في مهامهم الدبلوماسية لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع مملكة البحرين



ونقل السفراء إلى الملك تحيات وتقدير رؤساء دولهم وتمنياتهم الطيبة لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولهم بمملكة البحرين على كافة المستويات.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الممثل الشخصي للملك ووزير الديوان الملكي، ووزير الخارجية، ورئيس المراسم الملكية.

وكان السفراء الجدد قد وصلوا إلى قصر الصخير، حيث كان في استقبالهم رئيس المراسم الملكية.