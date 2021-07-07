البحر الأحمر تعلن جاهزيتها لامتحانات الثانوية العامة

أعلنت الوحدات المحلية بمدن البحرالأحمر، جاهزية مقار لجان الثانوية العامة على مستوى محافظة البحر الأحمر حيث تم الانتهاء من تركيب المظلات أمام اللجان، فيما وجه رؤساء المدن ، قسم الكهرباء، بالتأكد من الإنارة داخل وخارج المدارس لتأمينها ليلا.

من جانبه أكد رئيس مدينة الغردقة، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وضرورة توفير كل سبل الراحة لتهيئة مناخ مناسب لأداء الامتحانات.

ومن جانبه أكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم ب البحر الأحمر بأن المديرية قد أنهت الإستعدادات والتجهيزات لإمتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية والمقرر أن تبدأ للشعبتين العلمية والأدبية اعتبارا من يوم السبت الموافق ١٠ يوليو لتستمر حتى ٢٩ يوليو للشعبة العلمية و٢ أغسطس ٢٠٢١ للشعبة الأدبية

(٢٦٥٥) طالب

وأشار وكيل التعليم ب البحرالأحمر إلى الإنتهاء من تجهيز مقار اللجان والبالغ عددها( ١٩) لجنة موزعة على مختلف الإدارات التعليمية لعدد (٢٦٥٥) طالب وطالبة في وجود الإجراءات الإحترازية والوقائية المشددة من تعقيم وتطهير المدارس ب البحر الأحمر يوميا عقب الإنتهاء من أداء الإمتحانات وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقا لخطة الدولة والمحافظة على سلامة الجميع

وفي سياق متصل فقد أوضح أن المديرية ب البحر الأحمر عقدت عدة بروتوكولات بينها وبين الصحة ومديرية الأمن والكهرباء وذلك تنسيقآ لتوفير الخدمات الأمنية بالتعاون مع جميع الأجهزة المعاونة بالمحافظة ومجلس الأمناء