مشروعات جديدة.. محافظ الإسكندرية: الرئيس وجه بعودة عروس البحر الأبيض لسابق عهدها

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على أن هناك توجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن عودة الإسكندرية إلى سابق عهدها، حيث توجد خطة لتنفيذ مشروعات جديدة على أرض الثغر خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال احتفالية " كوزموبوليتانية الإسكندرية"، التي افتتحها دكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بساحة الحضارات بالمكتبة الشاطبي.

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وأشار إلى أن هناك خطة تقوم عليها المحافظة من أجل عودتها لسابق عهدها، وذلك من خلال مشروعات تشرف عليها القوات المسلحة ويتابعها الرئيس يوميا، ومشروعات أخرى تقوم بها المحافظة.

وأضاف أن المحافظة بها عدة مشروعات كبيرة منها محطة مصر وأن خلال اربع شهور سيتم الانتهاء من المشروع، وتم تخصيص أماكن للباعة الجائلين، وهذا هي البداية".

وتابع أن في الشهر المقبل سيتم البدء في تطوير حلقة السمك على مستوى عالمي، بالإضافة إلى أن بعد 6 شهور مشروع بئر مسعود.