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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الحجر الزراعي: صادرات مصر الزراعية وصلت إلى 5 ملايين طن خلال 2020..فيديو

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية

قال دكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي ، أن صادرات مصر الزراعية وصلت خلال عام 2020 إلى 5 ملايين طن .

 

وأضاف العطار خلال تصريحات لفضائية “اكسترا نيوز” أنه  لدينا خطة طموحة لفتح أسواق جديدة حول العالم، مشيرا إلى أنه تم ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4 مليون طن خلال 6 شهور. 

 

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4 مليون طن وفقاً لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 29يونيو 2021 ، وذلك بزيادة قدرها حوالي 15% عن نفس الفترة من العام الماضي .

وقال "وزير الزراعة" أن الصادرات بلغت 4 مليون و17 ألف و902 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، خوخ، بطيخ.

وأضاف وزير الزراعة أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و 722 ألف 115 طن ، بالإضافة إلي تصدير 619 ألف 7627 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 405 ألف و287 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل البصل المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 151 ألف و471 طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 111 ألف و 481 طن.
 

 

صادرات مصر
 

وأوضح وزير الزراعة أنه احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 21 الف و968 طن ، بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 19 الف و568 طن، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 الف  و 342 طن، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 16 الف و 429 طن، بينما حصل الخوخ على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 10 الاف و 185 طن ، وحصلت الجوافة على المركز الحادي عشر بإجمالي 8 الاف و 935 طن، وحصل البطيخ على المركز الثاني عشر بإجمالي 7 الاف و 310 طن، بينما حصل الرمان على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 6 الاف و 538 طن، وحصل الفلفل على المركز الرابع عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5 الاف و 186 طن، وحصلت المانجو على المركز الأخير بإجمالي 768 طن.

 

الحجر الزراعى صادرات مصر الزراعية رئيس الإدارة المركزية الصادرات الزراعية فتح اسواق

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