"كابوس ريناد".. مأساة ابنة رفض أبيها الاعتراف بها وتبنى أخرى.. فيديو

قالت ريناد التي عانت من جحود أب رافض الاعتراف بابنته، ويرفض عمل تحليل dna، "من وأنا صغيرة مكنتش بشوف والدي وفي كل مرة يشوفنى فيها وأنا عندى 14 سنة ومكانش معترف بيا وكان دائما يقول إننى لست ابنته ومش معترف بيا وهى حاجة وحشة في حقي وهو حتى مدّانيش فرصة أن أعبر عن حبه".

وأضافت ريناد خلال لقاء في برنامج “تفاصيل” عبر فضائية “صدى البلد2” وتأثرت بالبكاء، “أتمنى إنى أقوله إنى بحبك لكنه عيشنى في كابوس طوال حياتى” مشيرة إلى أن والدتها عاشية عشان تحافظ على شكله قدامى وكانت دائما تقول لى إنه “يشتغل برة”.

وتابعت ريناد، أنها قالت لمدرس في المدرسة “بابا” مؤكدة أنها عندما “كانت بتتعب وبيجيلها أزمات ضيق تنفس وكان في ساعات بيغمى عليها، وخلانى أدور على أي حنية برة ومعرفش هو ليه عمل معايا كدة”.

مينفعش أنسى

وأشارت ريناد إلى أن “كتير بحس إنى محتاجة أبويا، مؤكدة أنها مينفعش أنسى وأعدى الموقف ده ومعرفش ليه هو مش معترف بيا”.

وأكدت ريناد أن أبيها أول ما عرف إن أمها حامل فيها تبنى بنت أخرى، معلقة “ نفسى تديني فرصة كي أعبر عن حبك”.

تأثرت الطفلة ريناد بالبكاء بعد رفض أبيها الاعتراف بها وقالت “ليه اتحط فى الموقف ده منك أنا ماليش ذنب بالمشاكل اللي بينك وبين والدتي”.

وأضافت ريناد خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل” عبر فضائية “ًصدى البلد2” أن “أبويا مكانش بيقعد معايا وكان رافض إنه يشوفني”.

وتابعت ريناد أن أبيها حرمتها من حاجات كتير أوى وزى ما بسامح ناس كتير أنا مش عارفة أسامحك وأنا زعلانة وشايلة منك ومدتنيش فرصة".



