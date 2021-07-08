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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليه لا الحلقة 13.. سارة عبد الرحمن تنتقم من أحمد حاتم بسبب منة شلبى

منة شلبى فى مشهد
منة شلبى فى مشهد من الحلقة 13

طرحت منصة شاهد vip  الحلقة 13 من مسلسل ليه لا بطولة الفنانة منة شلبى ، حيث جاءت الحلقة بالعديد من الأحداث . 

بدأت أحداث العمل برفض صلاح أحمد حاتم العودة الى طليقته ، كما رفضت “ ندى ” منة شلبى ان تتقبل أعتذاره وتعود اليه ، فيما ساعدت الاخيرة والد والده الطفلة أحلام للوصول اليها . 

وبسبب غيرتها من" ندى"  منة شلبى ،  فقد قررت طليقة “صلاح” سارة عبد الرحمن  ان تنتقم منه بسبب رفضها العودة اليها ، وقامت بالاصرار على أقامة ابنتها معها ، وهددته فى بان تحصل على حضانتها عن طريق المحكمة . 

إما خالد شقيق “ندى ” منة شلبى فيسعى الى الحصول على حقه فى الارض ، ويقوم حالياً بادارتها ، فيما قام " راجى"   بتطليق زوجته ، قبل علمه بمسائلة حملها .

مسلسل ليه لا 2  يشارك في بطولته بجانب منة شلبي وأحمد حاتم، كل من  فراس سعيد، دنيا ماهر، مها أبو عوف، مراد مكرم، ومنى أحمد زاهر، وآخرين، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج شركة E producers للمنتج عبدالله أبو الفتوح.

وتجسّد الفنانة منة شلبي ضمن الأحداث شخصية طبيبة بينما يلعب أحمد حاتم شخصية مهندس يُدعى علي وتجمعه العديد من المشاهد مع منة شلبي".

وتدور أحداث المسلسل التى تلعب بطولته منة شلبي فى إطار اجتماعى ، من خلال شخصية سيدة تسعى إلى تبنى طفل، إلا أنها تواجه صعوبات من خلال رفض المجتمع، حيث يعد العمل استكمالا لطرح الموضوعات التى تكشف التحديات التى تواجهها المرة.

الجدير بالذكر أن الجزء الأول من العمل كان قد تم طرحه العام الماضى، وقامت ببطولته أمينة خليل ومحمد الشرنوبى وهالة صدقى وهانى عادل.

أما الجزء الجديد يناقش قصة وموضوعاً جديداً، وتلعب بطولته الفنانة منة شلبى، ومن المقرّر عرضه على المنصة التى عرض عليها الجزء الأول فى إطار 15 حلقة أيضاً .

إعلان وزارة التضامن عن ارقام الاطفال المكفولة 


وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن زيادة كفالة الأطفال فى مصر بعد عرض مسلسل “ليه لأ2“ والذى يناقش ضمن أحداثه قضية كفالة الأطفال.

وصرحت التضامن بأن هناك ٢٧٠٠ طلب كفالة تبحثهم التضامن الآن، مضيفة أنها استقبلت أكبر طلبات كفالة تم تقديمه في عام واحد في تاريخ الوزارة.

 

منة شلبي لية لا2 ليه لا سارة عبد الرحمن احمد حاتم

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