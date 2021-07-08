خاص| مطلقة وعندها طفل.. هبة مبروك: زفافي على الكلب هزار

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا في الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلنت البلوجر المصرية، هبة مبروك، تصوير حفل زفافها على “كلب” والتي أثارت نقاشا كبيرا بين متابعيها الذين تخطوا المليون متابع على موقع إنستجرام فقط.

هبة مبروك مع الكلب





وصرّحت هبة في تواصل خاص لموقع صدى البلد، أنها قامت بتصوير هذا الحدث مداعبة جمهورها في حالة من الغموض من أجل إدخال السرور على الجمهور.





وقالت هبة مبروك لـ “صدى البلد “: ”هو مجرد سيشن للهزار، وانا نزلت لايف بشرح فيه كل التفاصيل”.



وقالت هبة إن يوم تصوير الزفاف تأجل أكثر من مرة لأسباب مختلفة، كانت أخرها دخول صديقتها “دينا” المستشفى مما دفعها لإلغاء الحفل والحضور مع صديقتها التي اعتبرتها أهم من أي تريند.



وفي ظل التجهيزات لحفل الزفاف، سرعان ما ظهرت هبة بفستان الفرح ومن حولها الأصدقاء والمصورين، ليتفاجأ الجميع بدخول العريس المنتظر، والذي كان عبارة عن كلب أسود ضخم يرتدي طوق ولافتة مكتوب عليها “حفل زفاف”

وفي نفس السياق، قال محمد زتونة، مصور سيشن الكلب مع هبة، في تصريح لـ "صدى البلد": “أنا بركز في شغلي كمصور إني أطلع شغل بأعلى جودة وشكل، وكدا كدا الناس بتتكلم سواء بالحلو او الوحش، وطبيعي محدش بيقول على شغله وحش، بس خلي الناس هي اللي تحكم”.



وأضاف زتونة لـ “صدى البلد”: “هي حاجة جديدة على عيني وعين كل الناس وكنت أتمنى الناس تاخدها من ناحية انها مضحكة وحاجة مبهجة لان فيه ناس كتير هاجمتني اني صورت السيشن دي وبرضو هاجموني اني صورت حفلة الطلاق، وانا بشوف الحاجات دي كنوع من أنواع الضحك”.

ولم تكن المرة الأولى التي تظهر فيه هبة مع كلب في جلسة تصوير، حيث سبقها تصويرها مع كلب أصغر لونه أصفر وسط حضور صديقاتها.

هبة مع كلب اخر





يأتي ذلك بعد نشوب خلافات مع زوجها عبد الرحمن مبروك، وتدهور العلاقة بينهما بشكل كبير، وربط متابعيها تلك الواقعة بسخريتها من الزواج والرجال في جلسة التصوير الجديدة.



جدير بالذكر إن هبة لديها طفل من زوجها “عبدالرحمن”، والتي رفضت التصريح عن علاقتها بطليقها عبدالرحمن رغم تدوينها سب ضده أكثر من مرة في أوقات سابقة.

الجنين

هبه حامل

الطفل مع والده

مع طفلها





وأوضح، محمد زتونة، مصور سيشن الكلب، عن سعادته بتصوير الحفل متمنيا لهبة التوفيق في المستقبل.



وتنتمي هبة لأسرة مهتمة بمواقع التواصل الإجتماعي، حيث ترتبط بشكل عاطفي مع أخيها البلوجر محمد مبروك، الذي يمتلك أكثر من مليون متابع على موقع انستاجرام.

يذكر أن هبة مبروك أعلنت مؤخرًا مشاركتها في فيلم "العلمين" وهو من بطولة خالد سليم، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، ومحمود حجازي، وآخرين، سيناريو وحوار محمود وهبة، وإخراج محمد جمال الحديني.



ويذكر أن البلوجر هبة مبروك، ظهرت على منصات مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2018، ويتابعها ما يقرب من مليون و100 ألف متابع على حسابها الرسمي على إنستجرام.

ولكن ذهبت البلوجر هبة مبروك في تطرفها ضد زوجها إلى أبعد من ذلك بكثير حيث أعلنت على مواقع التواصل الاجتماعي زواجها من كلب فقامت بنشر صورتها علي مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي فستان زفاف بجوارها كلب يحمل ورقة مكتوبا عليها "حفل زفاف" دلالة على زعمها من الزواج بهذا الكلب، وأردفت معلقة على مواقع التواصل الاجتماعي: ضل كلب ولا ضل… كملوا انتوا بقى".

فى هذا السياق، تعرضت "هبة"، لرد فعل قاسٍ من جمهورها، حيث تعرضت لهجوم شرس من المتابعين.

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