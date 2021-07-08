جنش يكشف كواليس توقيع عقده الجديد مع الزمالك

جنش: الهجوم على أحمد نادر السيد مبالغ فيه

قال محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك إنه وقع على عقود جديدة مع الزمالك، وأوضح أن ما يحدث مع أحمد نادر السيد مُبالغ فيه.

وقال جنش عبر قناة الزمالك: "وقعت على عقد جديد مع الزمالك أمس الأربعاء، العقد القديم كان فيه خطأ بالإملاء وبسبب ضغط المباريات وقعت اليوم ولا يوجد اختلاف، وهذا العقد الثاني لي مع الزمالك".

جنش يتحدث عن احمد نادر السيد

وردا على ما حدث مع أحمد نادر السيد عقب توديع مصر لكأس العرب للشباب، أضاف: "أحمد نادر السيد حارس جيد والموقف الذي حدث معه مُبالغ فيه وأشعر أن هناك شيء موجه ضده، وأخبرته أن عليه عبء إضافي لأنه يلعب في الزمالك وكذلك لأنه نجل نادر السيد، وهو ما قلته لمصطفى شوبير أيضا".

وأضاف "أصبت قبل مباراة المقاولون العرب في الظهر وحصلت على مسكنات للتحمل، وعواد حينها لم يكن متواجدا في القائمة، وكان أحمد نادر بديلا وأخبرته أثناء الإحماء أنني سأحاول منحه بعض الدقائق إذا سارت النتيجة على نحو جيد".