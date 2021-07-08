بسبب مواد كحولية.. مصرع شخص بالدقهلية

لقى شخص مصرعه، بقرية كفر الصلاحات مركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، متأثرا بإصابته بعدما لجأت أسرته إلي توثیقه بحبل من قدميه وذلك بعد قيامه بتعاطي المواد المخدرة والمشروبات الكحولية بكمية كبيرة منها منذ يومين جعلته في حالة عدم إتزان.



تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة بني عبيد من مستشفى بني عبيد المركزي بوصو "م أ.ع. ا " 23 عاما عاطل ، ومقيم قرية " كفر الصلاحات " دائرة المركز جثة هامدة وبتوقع الكشف الطبي عليه تبين وجود جرح بأصبع القدم اليسرى وأخر بباطن القدم اليمنى ووجود كدمة حول العين اليسرى وأثار توثيق بمفصلي الكاحلين ، وقيام أهله بنقل الجثمان إلى منزل أسرته مرة أخرى

بانتقال الضباط والفحص ومناظرة الجثمان تبين وجود الإصابات سالفة الذكر.



وبسؤال كلا من والدته "سماح .م .ا " 44 سنة، ربة منزل شقيقه "رضا. أ. ع .ا " 20 عاما عامل ، ويقيمان بذات القرية . قررا بأن المتوفي يتعاطى المواد المخدرة والمشروبات الكحولية ، وقيامه بتعاطى كمية كبيرة منها منذ يومين جعلته في حالة عدم إتزان ويقوم بأفعال غير سوية منها قيامه بالتعدى عليهم بالضرب ، فقاموا بالإستعانة بكلا من نجل عمته .ف. م. ا" 36عاما، ونجل خالته ع إ. ع. م " 34 عاما عامل، و نجل عمه " إ ح. ع.ا " 37 عاما، عامل ، وجميعهم يقيمون بذات القرية.



واصطحابه إلى شقة الثالث الكائنة بذات القرية وتقييد حركته من خلال توثیقه بحبل من قدميه خشية إيذاء نفسه أوالغير ، إلا أنهم فوجئوا بشعوره بحالة إعياء شديد بعد أن قام بفك وثاقه فقاموا بنقله إلى المستشفى إلا أنه توفي قبل وصوله ،وأضافوا بحدوث إصابته اثناء مقاومته لهم أثناء محاولة قيده تم ضبط جميع المتهمين وبمواجهتهم أقروا بذات المضمون ، وبإرشادهم أمكن ضبط الحبل المستخدم وهو عبارة عن حبل بلاستيكي أصفر اللون وتم إعادة الجثمان إلى مستشفى بن عبيد المركزى، جاري استكمال الفحص وتحرير محضر بالواقعة .