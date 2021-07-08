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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل بيراميدز لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري

صدى البلد

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة الإنتاج الحربي المؤجل من الجولة ٢٢ من الدوري الممتاز والتي تقام على استاد السلام في السابعة مساء.

ويخوض الفريق المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: شريف إكرامي  

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - طارق طه

خط الوسط: رمضان صبحي - عبد الله السعيد - إسلام عيسى - إيريك تراوري - عمر جابر

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عبد الرحمن أيمن - عبد الله بكري - محمود صابر - محمود حمادة - محمود وادي - محمد حمدي  - أحمد توفيق - إبراهيم حسن- علي جبر

بيراميدز الانتاج الحربى

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