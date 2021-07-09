انفصال الشبكية ومدي تأثيرها على فقد البصر..استشاري يوضح

قال الدكتور بيشوي غبريال عضو الجمعية الأمريكية لجراحات الشبكية والجسم الزجاجي، إن مرض انفصال الشبكية يعدي من أخطر الامراض التي تصيب الإنسان.

وتابع غبريال خلال حواره ببرنامج " بنت البلد" تقديم الفنانة نشوي مصطفي والمذاع عبر قناة "صدى البلد 2 " ،: "انفصال الشبكية تحتاج علاج سريع وعاجل حتي لا يتسبب في فقدان البصر".

وأوضح:" كل ما المريض يسارع للعلاج يساهم الأمر في نجاح العملية، لافتا إلي أن 70% من أسباب انفصال الشبكية يكون بسبب قطع نتج عنه تجمع سوائل تحت الشبكية يؤدي لانفصالها.

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قال الدكتور بيشوي غبريال استشاري طب وجراحة العيون، أن يمكن أن يتم تقديم علاج لمرضى الرشح السكري عن طريق حقن الشبكية.

وأضاف غبريال خلال لقاء له لبرنامج “في أيد أمينة” عبر فضائية “صدى البلد 2” أن وظيفة تلك الحقن امتصاص المياه من الشبكية والعمل على تنظيفها.

وتابع استشاري طب وجراحة العيون أنه يجب على أي مريض سكر أن يواظب على كشف قاع العين.

تُعَد جراحة العيون عن طريق إجراء عملية الليزك أحد أهداف تصحيح تحدُّب القرنية في موضعها بواسطة الليزر من أفضل العمليات الجراحية الانكسارية الليزرية وأكثرها شيوعًا التي تم إجراؤها لتصحيح مشاكل الرؤية، يمكن أن يكون تصحيح تحدُّب القرنية بـ عملية الليزك بديلًا عن النظارات أو العدسات اللاصقة.

أثناء جراحة عملية الليزك يتم استخدام نوع خاص من ليزر القطع لتغيير شكل النسيج الشفاف المقبب بدقة في مقدمة عينك (القرنية) لتحسين الرؤية.

هل يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك

تقدم عملية الليزك غالبًا رؤية محسَّنة دون متاعب النظارات أو العدسات اللاصقة، بشكل عام، لديك فرصة جيدة لتحقيق قوة إبصار ‎20/25 أو أفضل بعد الجراحة الانكساري، ما يجعلنا نجيب عن التساؤول حول هل يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك.

يمكن للنظارات أو العدسات اللاصقة تصحيح الرؤية، لكن إعادة تشكيل القرنية بـ عملية الليزك نفسها سيوفر الانكسار اللازم، لكن هل يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك؟.

ويمكن أن يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك لمن يعانون من تُثنِي القرنية (تكسر) الضوء بدقة على الشبكية في الجزء الخلفي من العين، لكن مع وجود قِصَر النظر (ضعف البصر) أو طول النظر (مد البصر) أو الاستجماتزم، ينحني الضوء بصورة غير صحيحة ما يؤدي إلى تَغَيُّم الرؤية.

وتكون جراحة الليزك خيارًا متاحًا لتصحيح إحدى مشاكل الرؤية الآتي ذكرها:

1- قِصَر النظر (الحسر): وعندما تكون مقلة العين أطول قليلًا من الطبيعي، أو عندما يكون تحدُّب القرنية حادًّا للغاية، تتركز أشعة الضوء أمام الشبكية وتؤدي إلى تشوُّش الرؤية البعيدة. يمكنك في هذه الحالة رؤية الأشياء القريبة بصورة أكثر وضوحًا، ولكن لا يمكنك ذلك مع الأشياء البعيدة.

2- طول النظر (مد البصر): وعندما تكون مقلة العين أقصر من المعتاد أو تكون القرنية أكثر تسطُّحًا، يتركز الضوء خلف الشبكية بدلًا من التركُّز عليها. مما يؤدي إلى تشوُّش الرؤية القريبة، والرؤية البعيدة أيضًا في بعض الأحيان.

3- اللابؤرية: وعندما تكون القرنية محدَّبة أو مسطَّحة بطريقة غير متساوية، تنشأ اللابؤرية، وهو ما يعيق التركيز البؤري للرؤية القريبة والبعيدة.

إذا كنت تفكر تتسائل حول هل يعود النظر 6/6 بعد عملية الليزك ، فمن المحتمل أنك ترتدي نظارة أو عدسات لاصقة بالفعل. سيتحدث طبيبك معك حول إذا ما كانت عملية الليزك أو الإجراءات الانكسارية الأخرى خيارًا مناسبًا لك.