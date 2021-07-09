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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعلق لـ هاجر أحمد بعد عقد قرانها .. شاهد

صدى البلد

احتفلت الفنانة هاجر أحمد بعقد قرانها مساء أمس،  ونشرت عدة صور لها مع زوجها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

وعلقت هاجر أحمد " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "

تم بحمد الله عقد قراني علي من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا, اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب وترضي  ".

يذكر أن آخر أعمال هاجر احمد مسلسل "أحسن أب" من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، إخراج معتز التوني، بطولة علي ربيع، هشام إسماعيل، هالة فاخر، سامي مغاوري، عماد رشاد، إيمان السيد، محمد الصاوي، حسام داغر، أحمد الشامي، مراد مكرم، محمد عبده، أحمد التهامي، أحمد بسيوني والطفل كريم حسين.

وتدور أحداث المسلسل حول محتار "على ربيع" وهو لص فاشل، يعرف بأمر مسابقة جديدة تنعقد في أحد الفنادق تحت عنوان “أحسن أب”، ويقرر أن يضع الخطة من أجل سرقة أموال الجائزة، ويستعين بطفل متسول في هذه العملية.

المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول أحد الأبناء الذين قاموا بتربية ابنه وحده، وبشكل كوميدي يستعرض خلال 15 حلقة علاقتهم معا وكيف وقفا أمام الكثير من الصعوبات بشكل قوى وبه نوع من الجذب، خاصة أن الأب يقرر خوض مسابقة أحسن أب.
 

 رفضها ارتداء المايوه 

وكانت هاجر أحمد كشفت فى ندوة لـ صدى البلد ، أن كواليس هذا الأمر، حيث أكدت أنها رفضت المشاركة فى العرض الخاص بارتداء المايوه ، وأن إدارة المسابقة تفهمت الأمر وقامت باستثناء من هذا العرض فقط ، بينما شاركت فى باقى العروض . 

قالت هاجر أحمد أنها تكره الكذب ولا تعطي فرصة ثانية للخيانة أو الغدر، وفي المقابل هي شخصية متسامحة تحتفظ بعلاقة صداقة قوية خارج الوسط الفني.

وقالت هاجر أحمد أنها تحب الغناء ولكن لا يمن أن يصل الأمر إلى مرحلة الاحتراف، وتصاب بالرعب من القطط اذا اقتربت منها.

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