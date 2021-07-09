منع الباعة الجائلين وإزالة الإشغالات في محيط لجان الثانوية العامة بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن إزالة كافة حالات إشغال الطرق، تكثيف الحملات لمصادرة أي مكبرات صوت، ومنع تواجد الباعة الجائلين بمحيط المدارس أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة التي تنطلق غدا السبت، لتوفير الهدوء والمناخ الملائم للطلاب.

وتابع المحاسب هشام فايز نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، التجهيزات الخاصة بمحيط 11 لجنة ثانوية عامة بأحياء المدينة وقري المركز، حيث تم تكليف جميع رؤساء القري والأحياء كل في نطاقة بالمرور على المدارس المقرر عقد لجان امتحانات الثانوية العامة بها، لمتابعة جاهزيتها والتأكد من عدم وجود معوقات قد تؤثر على عملية الامتحانات.

وتفقد رؤساء الأحياء والقري جميع المدارس الكائن بها لجان امتحانات، وحالة النظافة ووجود بوابات التعقيم بالمدارس، والتأكد من إتخاذ الإجراءات الوقائية المقررة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، كما تفقدوا دورات المياه للتأكد من نظافتها، ووضع صدادات أمام أسوار ومداخل المدارس لمنع وقوف أو انتظار السيارات.

ووجه نائب رئيس المدينة بالانتهاء من تجهيز المظلات والممرات أمام مقار اللجان، وذلك تيسيرًا على الطلاب والعاملين على عملية تنظيم الدخول للجان، مشددًا في الوقت نفسه على تكثيف أعمال النظافة بنطاق المدارس.

وكلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم، مؤكدا على تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وكذلك سيارة إسعاف في نقاط محددة لاستقبال أي حالة طوارئ، مشددا على ضرورة التنسيق مع شركة الكهرباء لتأمين وصول التيار الكهربائي أثناء عمل اللجان، وكذلك التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات لضمان وصول خدمة الإنترنت والتليفون الأرضي على مدار 24 ساعة وتأمين خطوط الفايبر باللجان، وأكد على ضرورة التواصل والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حال المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.

وأوضح المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية أنهت جميع الإجراءات الخاصة باستقبال الامتحانات، حيث تم تجهيز مقار اللجان والاستراحات وتأمينها، لافتا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان حوالي 34 ألفا طالبا وطالبة، موزعين على 86 لجنة رئيسية.