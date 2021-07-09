خطبتا الحرمين توصيان باغتنام العشر من ذي الحجة بالطاعات والباقيات الصالحات.. وتحذران من الانشغال بالدنيا: لا تغرنکم الفسحة ولا تنسينكم المهلة فكم هلك من أموات ولم تزل تجري عليهم السيئات

خطيب المسجد الحرام:

العاقل من اغتنم عشر ذي الحجة بالطاعات والباقيات الصالحات

الأضحية سنة مؤكدة لا ينبغي تركها لمن قدر عليها

الأنبياء والمرسلون قابلوا الشدائد والمحن بالتوكل واليقين

التوكل على الله يــورث الرضــا بالقضــاء والقدر

تحقيق التوكل على الله لا ينافي العمل والأخذ بالأسباب المشروعة

خطيب المسجد النبوي:

العشر من ذي الحجة موطن النفحات وموئل البركات خير أيام السنة

من ضاعت في البطالة أيامه وكثرت أوزاره فإن مقام الحسرة غداً في القبر مقامه

كم هلك من أموات ولم تزل تجري عليهم السيئات

حثت خطبتا المسجدين الحرام والنبوي، في الجمعة الأخيرة من ذي القعدة، على ضرورة اغتنام العشر من ذي الحجة، فهي موطن النفحات وموئل البركات، خير أيام السنة، والعشر المفخمة المقدَّمة المفضَّلة المجلة، التي أقسم الله بهن لفضلهن على سائر الأيام، لذا فإن العاقل من اغتنمها، وتعرض لنفحاتها، بكثرة الطاعات، والباقيات الصالحات، كما نوهت بأنه لا يقوم الدِّين إلا على التوكل، فمنزلة التوكل من الدين، كمنزلة الجسد من الرأْس، فكما لا يقوم الرأْس إلا على الجسد، فكذلك لا يقوم الإسلام والإيمان والإحسان إلا على التوكل.

الشدائد والمحن مرت بأفضل البشر

من مكة المكرمة ، قال الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام ، إن الشدائد والمحن مرت بأفضل البشر، من الأنبياء والمرسلين، فقابلوها بالتوكل واليقين، والثبات على الحق المبين.

وأوضح «المعقيلي» خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة ، أن الأنبياء والرسل، هم أعظم الناس توكلا على الله؛ لعلمهم بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويقينهم وثقتهم به، فقالوا لأقوامهم: «وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ»، فكانت العاقبة لهم، والندامة والخسارة لأعدائهم.

وأضاف أن هذا إمام المتوكلين، كان المثَل الأعلى في التوكلِ على ربه، وتفويضِ الأمر إليه، في جميع شؤونه وأحواله، ممتثلا لقوله: «وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفى بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً»، وكان يقول في دعائه: «اللهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ»، رواه البخاري ومسلم.

كلمة عظيمة

وتابع: أخرج الإمام البخاري في صحيحه: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن إبراهيم عليه السلام، جَاءَ بِأُمِّ إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ، حَتَّى وَضَعَهُمَا بمكة، عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزَمَ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ، وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ، فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ، وَوَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيهِ تَمْرٌ، وَسِقَاءً فِيهِ مَاءٌ، ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطَلِقًا، فَتَبِعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ، فَقَالَتْ: يَا إِبْرَاهِيمُ، أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الوَادِي، الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا، وَجَعَلَ لاَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: آللَّهُ الَّذِي أَمَرَكَ بِهَذَا؟

وواصل: قَالَ نَعَمْ، قَالَتْ: إِذَاً لاَ يُضَيِّعُنَا،. كلمة عظيمة، تنبئ عن توكل عظيم بخالق الأرض والسماوات، إذا كان الله أمرك بهذا، فلن يضيعنا، ثُمَّ رَجَعَتْ، فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام، حَتَّى إِذَا كَانَ بمكان لا يرونه فيه، استقبل بوجهه جهة البيت، ورفع يديه وقال: «رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ»، وفي الحديث: فجاء الملك إلى أم إسماعيل، فَبَحَثَ بِعَقِبِهِ أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ الأرض، حَتَّى ظَهَرَت زمزم، فقال: «لاَ تَخَافُوا الضَّيْعَةَ، فَإِنَّ هَا هُنَا بَيْتَ اللَّهِ، يَبْنِيهِ هَذَا الغُلاَمُ وَأَبُوهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَهْلَهُ».

وأفاد بأنَّ مما يبعث التوكل في قلب العبد، معرفة الله بأسمائه وصفاته، فمَن كان بالله وصفاته أعلم، كان توكُّله عليه أكمل، فمن أسماء الله تعالى الحسنى الوكيل؛ الذي جميع المخلوقات تحت وكالته وتدبيره، وهو جل جلاله وتقدست أسماؤه، الكفيل بأرزاقهم، القائم بما يصلحهم، فله وحده الخلق والأمر، فكفى به وليًّا لمن أناب إليه، وناصرًا ومعينا لمن توكل عليه، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، «رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا»، «ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ».

حقيقة التوكل على الله

ونبه إلى أن الأمة اليوم، مع انتشار الأمراض العضوية، والنفسية والاجتماعية، ودواعي القلق والمخاوف، ما أحوجها إلى معرفة حقيقة التوكل على الله جل جلاله، وصدق الاعتماد عليه، في جلب المنفعة ودفع المضرة، في أمور الدنيا والآخرة، مع الأخذ بالأسباب المشروعة، فالتوكل من أعظم العبادات، وأجلّ القربات، وهو أعلى مقامات التوحيد وأجلها، وأشرف الطاعات وأعظمها، والدين قسمان: اســتعانة وعبـادة. فالتوكـل هـو الاسـتعانة، والإنابـة هـي العبـادة، وذلك في قول الرب تبارك وتعالى: «إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ»، بل لا يقوم الدِّين إلا على التوكل، فمنزلة التوكل من الدين، كمنزلة الجسد من الرأْس، فكما لا يقوم الرأْس إلا على الجسد، فكذلك لا يقوم الإسلام والإيمان والإحسان إلا على التوكل، «وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ».

وأكد أن التوكل على الله، يــورث الرضــا بالقضــاء والقدر، فمن توكــل على الله حــق توكــله، رضــي بأقداره، ونال رضاه ومحبته، وتبوأ جنته، « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ (58) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ »، بل المتوكلون يدخلون الجنة بغير حساب، ففي الصحيحين، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ»، قَالُوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ».

وأضاف: يقول فمن اتخذ الله وكيلاً، اطمأن قلبه، وسكنت نفسه، وقرّت عينه، وصلح باله، لعلمه أن الأمر كله بيد الله، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وفي سنن الترمذي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ».

العمل والأخذ بالأسباب المشروعة

وأكمل قائلاً إن تحقيق التوكل على الله، لا ينافي العمل والأخذ بالأسباب المشروعة، مع عدم الاعتماد عليها، فمن ترك الأسباب المأمور بها، فهو عاجز مفـرط مـذموم، والمتوكلون في كتاب الله هم العاملون، ففي صحيح البخاري، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: “كَانَ أَهْلُ اليَمَنِ يَحُجُّونَ وَلاَ يَتَزَوَّدُونَ، وَيَقُولُونَ: نَحْنُ المُتَوَكِّلُونَ، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ، سَأَلُوا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: «وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى»، والأنبياء عليهم السلام، مع عظم توكلهم على ربهم، كانوا يأخذون بالأسباب، فنوح عليه السلام، صنع السفينة، وأحسن التدبير يوسف عليه السلام لإنقاذ مصر من المجاعة، وضرب موسى عليه السلام البحر بعصاه، وكان إمام المتوكلين عليه الصلاة والسلام، يباشر الأسباب، ويأمر بفعلها ومباشرتها، فشرب الدواء، وأمر بإطفاء النار عند المبيت، وقَالَ: «مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ؟» كما في سنن أبي داود.

وأشار إلى أنه في حادثة الهجرة، أخذ صلى الله عليه وسلم بالأسباب الممكنة، فهيأ من يبيت على فراشه، ومن يرافقه في رحلته، والغار الذي يختبئ فيه، ووقف كفار قريش على باب الغار، فقال أَبو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يا رسول الله، لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا»، رواه البخاري. «إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ».

مواسم الطاعات

وبين أن من فضل الله تعالى على هذه الأمة، أن جعل لها مواسم للطاعة، وإن من هذه المواسم الفاضلة، عشر ذي الحجة، ففي صحيح البخاري، أن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ، قَالُوا: وَلاَ الجِهَادُ؟ قَالَ: وَلاَ الجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ »، فالعاقل من اغتنمها، وتعرض لنفحاتها، بكثرة الطاعات، والباقيات الصالحات، وفي مسند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ، وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ، مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ»، فيستحب في هذه الأيام، رفع الصوت بالتكبير، في المساكن والطرقات، والمساجد والأسواق، ففي صحيح الإمام البخاري: كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما: يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ العَشْرِ يُكَبِّرَانِ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا.

ولفت إلى أن من الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة، عبادة الأضحية، وهي سنة مؤكدة، لا ينبغي تركها لمن قدر عليها، وعلى من أراد أن يُضَحّي، أن يمسك عن شعره وأظفاره، من رؤية هلال شهر ذي الحجة، حتى يذبح أضحيته، لما روى مسلم في صحيحه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ».

وأوصى المسلمين بتقوى الله؛ فهي الزادُ ليوم المعاد، لقوله تعالى: «ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ».

الفطن لا تغره الدنيا

ومن المدينة المنورة ، قال الشيخ صلاح بن محمد البدير، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن المرء الفطن العاقل لاتغرّه الدنيا ونعيمها، ولاتشغله عن طاعة ربه ويتمسّك بأداء واجباته الدينية واجتناب المعاصي والآثام.

وحذر البدير، خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي بالمدينة المنورة ، من مغبة الارتهان إلى الدنيا وملذاتها والغفلة عن الآخرة وحسابها، منوهًا بأنه تمرّ علينا الغدايا والعشايا، وتخطفنا الآجال والمنايا، وتكدّر عيشنا المصائب والبلايا، فلا تركنوا إلى دنيا، نوالها زوال، ودوامها محال، وغاية أمرها انتقال وارتحال، فكم من غنيّ ثريّ كان يلبس الفيء اللين من ثيابها، ويأكل الطريّ الناعم من طعامها، ويركب الهنيّ من دوابها حتى برك الزمان عليه بجِرانه، ووقع عليه البلاء بأثقاله.

كم من عزيزٍ أعقب الذلّ عزّه

وتابع: وكم من عزيزٍ أعقب الذلّ عزّه، فأصبح محروماً وقد كان يُحسد، فيا من تجمعون حطامها، وتكسبون آثامها لا تغرنّکم الفسحة، ولا تنسينّكم المهلة، ولا تظنّوا أن الدنيا لا تحول، ولا تحسبوا أن العطاء لا يزول، واعتبروا بقوم قد انهمكوا في المعصية، وتركوا الموعظة، وتعالوا على التذكرة، ولم يقصدوا الشكر، ولا أصغوا إلى الإنابة، قد فتح الله عليهم رخاء الدنيا وسرورها، فظنّ العبيد أن النعم لا تبيد، ففرحوا وبطروا فاستأصل الله شأفتهم، ومحا آثارهم، قال جل وعز : “فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ”.

وشدد على ضرورة التفكّر في يوم الحساب وأهواله وأحواله، وتذكّر زمن النقلة وساعة اللقاء والعرض، ويوم الحساب والتوفيَه، قائلاً : تذكروا نشر الصحائف فيها مثاقيل الذرّ، ومثاقيل الخردل، تذكّروا يوماً لا ينفع فيه الأب الشفيق ولا الأخ الشقيق ولا الصديق ولا الرفيق، تذكّروا “يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيه”.

أهوال يوم الحساب

وواصل: : يا له من شغل شاغل، وخطب هائل، لا يلتفت فيه أحدٌ إلى قرابته ولا إلى صحابته كلٌ شأنه الفرار والاعتذار لعظم الأهوال، وتغيّر الأحوال، قال عكرمة: يلقى الرجل زوجته فيقول لها: يا هذه، أي بعل كنت لك ؟ فتقول: نعم البعل كنت وتثني بخير ما استطاعت، فيقول لها: فإني أطلب إليك اليوم حسنة واحدة تهبينها لي لعلّي أنجو مما ترين، فتقول له: ما أيسر ما طلبت، ولكني لا أطيق أن أعطيك شيئاً أتخوّف مثل الذي تخاف، وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول: يا بني، أي والد كنت لك؟ فيثني بخير فيقول له: يا بني، إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلي أنجو بها مما ترى فيقول له: يا أبت، ما أيسر ما طلبت، ولكني أتخوف مثل الذي تتخوف، فلا أستطيع أن أعطيك شيئاً.

وأوصى بتقوى الله والرجوع إليه ولزوم طاعته، مذكّراً من ضاعت في البطالة والجهالة أيامه، وكثرت في صحيفته أوزاره وآثامه أن مقام الحسرة غداً في القبر مقامه، إلا أن يرحمه أرحم الراحمين، فكم هلك من أموات ولم تزل تجري عليهم السيئات، و كم مضى من أموات ولم تزل تجري عليهم الحسنات، فأيّ حال لمن انقطعت أنفاسه ولم تزل تجري عليه أرجاسة، وأي حال لمن انقطعت حياته ولم تزل تجري عليه حسناته، فلا تسيروا في ركاب الهابطين، ولا تقعوا في حبائل الساقطين، واستعيذوا بالله من نخسات الشياطين، والتجئوا إليه فإن الاعتصام بالله واللجأ إليه هو العَمدة في الهداية، والعُدّة في مباعدة الغواية.

فضائل العشر من ذي الحجة

ونصح باغتنام فضائل العشر من ذي الحجة، واغتنام خيراتها وأوقاتها المباركة بقوله: تحلّ بكم العشر الزاهرات الماركات، هي موطن النفحات وموئل البركات، خير أيام السنة، والعشر المفخمة المقدَّمة المفضَّلة المجلة، التي أقسم الله بهن لفضلهن على سائر الأيام فقال جل وعز “وَلَيَالٍ عَشْرٍ” وهي العشر الأولى من شهر ذي الحجة، فقد ثبت فضل العمل الصالح فيهن على عمله في غيرهن، ففي الحديث العظيم الجليل عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله، ولم يرجع من ذلك بشيء” أخرجه البخاري.

وأكد أن أيام العشر من ذي الحجة هي خير الأيام فضلاً و زماناً وأعظمها قدراً و مكاناً، داعياً إلى الإكثار فيهن من التكبير والتحميد والتهليل، والمسارعة فيها إلى الأعمال الصالحة على اختلاف أنواعها، والمبادرة قبل فواتها، واغتنامها قبل انقضاء زمانها، والاجتهاد في الطاعات راغبين فيها غير متثاقلين عنها.