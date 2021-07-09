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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر فى انهيار رافعة أثاث شرق الاسكندرية

سقوط رافعة أثاث بقسم
سقوط رافعة أثاث بقسم الرمل

شهد شارع جميلة أبوحريد، اليوم الجمعة بحي شرق الاسكندرية سقوط رافعة أثاث، أسفرت عن مصرع شخص، وإصابة آخر، وعلى الفور توجهت قوات الأمن وسيارات الإسعاف لمكان الحادث للمعاينة على الطبيعة.

 

 تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، ومساعد الوزير، إخطارا من قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بسقوط رافعة اثاث بشارع جميلة بوحريد بنطاق دائرة القسم.

 

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توجهت قوة من القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين سقوط رافعة اثناء رفع اثاث بشارع جميلة بوحريد مما أدى إلى مصرع أحد الأشخاص وإصابة آخر.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة، وتم نقل المصاب للمستشفي والمتوفي وضع تحت تصرف النيابة لحين المعاينة.

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