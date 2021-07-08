محافظ الإسكندرية يستقبل وفد أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب .. الشريف: نحرص على تقديم الدعم الكامل لتطوير المواقع الأثرية

محافظ الإسكندرية يستقبل وفد أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب

محافظ الإسكندرية: نحرص على تقديم الدعم الكامل لتطوير المواقع الأثرية

الانتهاء من إصلاح خط الصرف الصحي بشارع ملك حفني

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لملفات الآثار بها ودعم المواقع الأثرية بالإسكندرية وتطويرها والنهوض بملف الآثار وتطويره.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، وفد أعضاء لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة الدكتور نادر مصطفي أحمد وكيل اللجنة، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التي تنظمها اللجنة لمحافظة الإسكندرية علي مدار أربعة أيام لتفقد عدد من المتاحف والمناطق الأثرية والمباني ذات الطراز المعماري المتميز بمدينة الإسكندرية.

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وخلال اللقاء؛ أشار المحافظ إلي مشروع "الهوية البصرية" الذي تنفذه المحافظة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجامعة الألمانية بالقاهرة في ضوء التكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع المحافظات، موضحًا أن المشروع يحافظ على القيم التراثية في العناصر البصرية التي تؤثر على انطباع المواطنين والزائرين للمدينة وتعزز القيمة السياحية.



وأوضح أن الإسكندرية تضم بين طياتها الكثير من المعالم المميزة التي تجمع بين العديد من حضارات دول العالم علي مر العصور. فضلا عن أنها تزخر بالعديد من المتاحف والمواقع الأثرية سواء اليونانية الرومانية أو الاسلامية أو المسيحية.

جاء ذلك بحضور النائب تامر عبد القادر أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة؛ أمل سلامة أحمد، نشوي عبد العال ديب، فاطمة أحمد حسن، منال هلال أيوب، شيماء محمد محمد، مني عمر، رانيا الجزايرلي. والنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، والنائب رامي جلال عبد القادر عضو مجلس الشيوخ، م. أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، والجهات المعنية بالمحافظة.

كما أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم انه تم الانتهاء من اعمال اصلاح خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي محطة 5 والذي انفجر منذ يومين بشارع ملك حفني التابع لحي منتزه اول نتيجة لزيادة الحمولات والضغط العالي عليه، وجاري حاليا وضع طبقة الاساس لإصلاح الهبوط الارضي بالشارع.

كما شدد المحافظ على المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالإسراع في الانتهاء من ترميم ورصف الطريق لاستئناف الحركة المرورية بالشارع في اسرع وقت ممكن وتكليف استشاري من مديرية الطرق لمتابعة الاعمال.

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ووجه اللواء الشريف المهندسة جيهان مسعود رئيس حي منتزه اول بالمتابعة اللحظية والتنسيق تام بين جميع الأجهزة التنفيذية للانتهاء في أسرع وقت من اعمال وضع الطبقة الإسفلتية واعادة الشيء لأصله بالشارع لعودة الحركة المرورية لطبيعتها، ورفع العبء عن كاهل اهالي المنطقة.

يذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تفقد أول أمس موقع الهبوط الأرضي بشارع ملك حفني بنطاق حي المنتزة أول، والذي حدث بسبب انفجار خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي محطة 5، وذلك للوقوف على تداعيات الموقف، ومتابعة أعمال شفط المياه من الشوارع المتأثرة من انفجار خط الصرف الصحي.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول، والأستاذة هدي أبو كليلة مدير عام المتابعة بالمحافظة، وجميع المرافق من غاز وصرف صحي ومياه، والدفاع المدني، وجميع الجهات المعنية.

أكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، أنه تم الإنتهاء من شفط جميع المياه بالشوارع المتأثرة من انفجار خط الطرد الرئيسي للصرف الصحي، شرق الإسكندرية، لافتاً إلى أنه وفقاً للمعاينة المبدئية فإن انفجار خط الصرف الصحي ناتج عن زيادة الحمولات والضغط العالي.

وأشار المحافظ إلى أنه خلال ٤٨ ساعة سيتم الإنتهاء من إصلاح الهبوط الأرضي بشارع ملك حفني وإصلاح جميع التلفيات الناتجة عن انفجار الخط.

وتابع أن تبعيات أنفجار الخط لم ينتج عنها أي إصابات أو خسائر في الأرواح. مؤكداً أنه هناك متابعة لحظية وتنسيق تام بين جميع الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف أول بأول.

وكان المحافظ، فور حدوث انفجار خط الصرف الصحي، قد أصدر تعليماته لجميع الجهات التنفيذية بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث، مشددا علي جميع الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة الإنتهاء من أعمال شفط المياه وإجراء المعاينة الهندسية اللازمة من قبل المختصين للبدء في أعمال الإصلاح.