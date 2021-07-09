تونس تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ بدء الجائحة

أعلنت وزارة الصحة في تونس، اليوم الجمعة، تسجيل 189 وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الجائحة.

وسجلت السلطات الصحية في تونس 8506 إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعد إجراء 24406 تحاليل مخبرية.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات جراء كورونا في تونس إلى 16050، والإصابات إلى 481735 حالة.

وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت أن المنظومة الصحية في البلاد انهارت مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشي السريع لجائحة كورونا.

وبعدما نجحت في احتواء الموجة الأولى العام الماضي، تواجه السلطات التونسية حاليا صعوبة في التعامل مع زيادة الإصابات. وفرضت عزلا عاما في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي، لكنها رفضت فرض العزل العام على المستوى الوطني بسبب الأزمة الاقتصادية.

كما أودعت رئاسة الحكومة التونسية مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ الصحية بمكتب مجلس نواب الشعب.

وأرفقت إحالة مشروع القانون على البرلمان بطلب استعجال نظر، معتبرة أن هذا المشروع يكتسي صبغة استعجالية خصوصا وأنّ البلاد تواجه جائحة صحية غير مسبوقة.

ويعطي هذا القانون بعد المصادقة عليه في البرلمان رئيس الحكومة صلاحية إقرار إجراءات استثنائية ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي لمعالجة التداعيات المنجرة عن تطبيق الإجراءات الاستثنائية المتخذة خلال الطوارئ الصحية.