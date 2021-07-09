عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إغلاق الحدود.. تونس تعلق جميع رحلاتها مع ليبيا‎

تونس تعلق جميع رحلاتها
تونس تعلق جميع رحلاتها مع ليبيا‎

أعلنت شركة الخطوط التونسية، اليوم الجمعة، تعليق جميع رحلاتها من وإلى ليبيا إلى أجل غير مسّمى، تفاعلا مع قرار مجلس الوزراء الليبي بخصوص إغلاق الحدود مع تونس وفقا لـ"إرم نيوز".

يأتي قرار الشركة التونسية، بعد أن قررت السلطات الليبية أمس الخميس، غلق المنافذ البرية والجوية مع تونس لمدة أسبوع، بداية من اليوم الجمعة، بسبب تصاعد الإصابات بفيروس كورونا في تونس.

وكانت شركة الخطوط التونسية، قد أعلنت في منتصف مايو الماضي استئناف الرحلات الجوية بين تونس وليبيا، بعد توقفها منذ 7 سنوات.

وأكدت الشركة التونسية، أنها ستنظم رحلة واحدة يوميًا، ذهابًا وإيابًا، بين مطاري قرطاج في تونس، ومطار معيتيقة في العاصمة الليببية طرابلس.

ليبيا تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بــ كورونا

البحرين تدرج شخصيات وكيانات إخوانية في ليبيا على قوائم الإرهاب

كما أعلنت شركة الخطوط التونسية، في مطلع يونيو استئناف رحلاتها الجوية، من مطار محافظة صفاقس التونسية نحو مطار معيتيقة الليبي، بمعدل 3 رحلات أسبوعية.

وجرى حديث في ديسمبر عام 2020، بخصوص تسيير رحلات جوية يومية بين البلدين، غير أن تأخير توقيع عقود التأمين المتصلة بتلك الرحلات، أجّل عودة رحلات الخطوط التونسية، إلى المطارات الليبية.

وتؤكد وزارة النقل واللوجستيك التونسية، أن خط الطيران الرابط بين تونس، وجارتها الشرقية ليبيا، يُعد أكثر الخطوط الربحية للناقلة الجوية التونسية، إذْ كان يستأثر بنسبة 20% من نشاطها، وكانت الخطوط التونسية تسير سبع رحلات يومية في اتجاه مطارات معيتيقة، وبنغازي، ومصراتة، وسبها.

وكانت أولوية استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، أحد محاور المحادثات في زيارة الرئيس التونسي إلى ليبيا في منتصف مارس الماضي، واتفق البلدان على تنشيط التعامل التجاري بينهما، ورفع المبادلات التجارية، من خلال عودة الرحلات الجوية لنقل المسافرين أو السلع، لكن تصاعد الإصابات بكورونا عطّل تنفيذ الاتفاق.

يشار إلى أن فيروس كورونا يواصل الانتشار في مختلف المحافظات التونسية، خاصة بعد ظهور المتحور الهندي من الفيروس، المعروف باسم دلتا، فيما أكدت وزارة الصحة تسجيل 8315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و126 حالة وفاة أمس الخميس.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس 473229 وتفيد المؤشرات الصحية أن نسبة الإصابات تمثل 34 في المائة من التحاليل المجراة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس 15861 وفاة.

تونس ليبيا اغلاق الحدود تعليق الطيران

موضوعات متعلقة

ليبيا تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بــ كورونا

البحرين تدرج شخصيات وكيانات إخوانية في ليبيا على قوائم الإرهاب

ترشيحاتنا

مطران المنيا يترأس صلاة القداس لطلاب الثانوية العامة.. ويوجه لهم 5 نصائح للتفوق

قبل امتحانات الثانوية العامة.. نصائح مصيرية للوالدين لإنجاح أبنائهم

لمحبي السفر فى الصيف.. 4 خطوات مهمة قبل تركيب صندوق السقف

خطيب المسجد الحرام: من كان بالله وصفاته أعلم كان توكله عليه أكمل

برئاسة مايا مرسي|تسليم شهادات التقدير للفائزين بجوائز منظمة التعاون الإسلامي لإنجازات المرأة

" أيفر جيفين" لم تغادر بورسعيد .. تعرف على السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهنئ الزمالك بـ لقب نادي القرن

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

وفاة جيهان السادات.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة أم الأبطال

ماتجيبوش كتب القصة والنحو.. نصيحة أخيرة من وزير التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

وفاة أم الأبطال .. موعد ومكان جنازة جيهان السادات

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

بعد محمد رمضان.. حلا شيحة تلغي متابعة شقيقه على إنستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

عنتيل جديد في المنيا.. استدرج أكثر من 20 سيدة وصورهن بغرفة نومه

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

بصورة مع حفيدة صدام.. محمد رمضان يتحدي مشاعر الكويتيين

كيف يمكن لحقن البلازما إعادة الخلايا بعد عملية ختان الإناث ؟

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

اﻟﻤﺰﻳﺪ