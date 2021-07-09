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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع دخولها الموجة الثالثة..

ليبيا تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بــ كورونا

صدى البلد

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا، اليوم الجمعة، تسجيل 1710 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 280 حالة شفاء، وخمس حالات وفاة في حصيلة إصابات هي الأعلى منذ بداية تفشي الوباء في البلاد مارس 2020.

وبحسب صحيفة الوسط الليبية، قال المركز في بيانه رقم «452»، المنشور على صفحته بموقع فيسبوك، إنه تسلم، الخميس، 5050 عينة للكشف عن فيروس كورونا ليتبين سلبية 3340 عينة، وإيجابية 1710 عينة بنسبة 33.8% من إجمالي العينات المفحوصة.

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الموجة الثالثة

وتأتي الزيادة الملحوظة في عدد الإصابات في وقت أكد عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض طارق جبريل، دخول ليبيا الموجة الثالثة من الوباء، وعزى الارتفاع في الحالات إلى انتشار السلالة الهندية (متحور دلتا) في دول الجوار.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» منذ بداية الجائحة في ليبيا في مارس 2020، إلى 201 ألف و236 حالة بينها 180 ألفا و484 شفاء، و17 ألفا و520 نشطة، و3232 وفاة، فيما بلغ عدد المطعمين ضد الوباء 422 ألفا و269 شخصا.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا ليبيا فيروس كورونا صحيفة الوسط الليبية طارق جبريل الموجة الثالثة من الوباء متحور دلتا السلالة الهندية

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ليبيا تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بــ كورونا

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