رئيس حكومة الوحدة الليبية يتسلم تقرير المراجعة الدولية لمصرف ليبيا المركزي

تسلم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أمس الأربعاء، من المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، النسخة الأولى من تقرير المراجعة الدولية الخاص بمصرف ليبيا المركزي، والذي تم إعداده تحت إشراف البعثة.



وأكد رئيس الحكومة للمبعوث الأممي، وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية الليبية، أن توحيد المصرف المركزي هدف لابد من تحقيقه، بأسرع وقت ممكن لتوحيد الجهود للبناء، وأن أي ملاحظات تتعلق بالأداء الحكومي بهذا التقرير ستلقى الاهتمام اللازم من قبل الحكومة.