الجونة يلمح بعودة والتر بواليا للفريق مرة أخرى

كشف رضا شحاتة، المدير الفني للجونة، أن محمود الجزار، لاعب مهم ومستقبله كبير، لأنه لاعب صغير ولاعب دولي ومهم، وجاء من ناد كبير، ولديه مواصفات لاعبي الأهلي، وهي الأمور التي نضعها في الحسبان عند التعاقد مع اللاعبين، وستكون إضافة كبيرة لنادي الجونة.

وقال شحاته خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس، إن والتر بواليا ليس أقل من أن يلعب في الأهلي، وأتمنى تواجد والتر بواليا مجددا مع الجونة؛ لأن الأجواء لدينا تساعده على التألق في غياب الضغوط، وأتمنى نجاحه مع الأهلي قبل العودة لنا، وستكون إضافة لنا وظهر بشكل جيد في المباراة الأخيرة ضد المقاولون، ولم نتحدث مع الأهلي بشكل رسمي لشراء اللاعب.

وشدد على أن أولويات الجونة في الفترة الحالية تحسين وضع الجونة في جدول الدوري، ولو تم عرض اللاعب علينا سنرحب بالأمر؛ لأنه سيكون إضافة لنا، مضيفا أن عمر السعيد من اللاعبين المهمين معنا؛ لأنه لاعب ذكي وقوي ومريح داخل غرفة الملابس، ولم نتحدث مع الزمالك عن شراء السعيد، ولدينا استراتيجية في التعاقدات وتكون مرتكزة على اللاعبين الشباب في تدعيم صفوف الفريق الساحلي.

وأشار إلى أن أكرم توفيق لم يقدم المستويات التي أعرفها عنه وهو ملتزم تكتيكيا وخارج الملعب ولديه مميزات كثيرة، ولكن لم يكن الأفضل في بدايته بمركز الظهير اليمن قبل أن يتألق في المباريات الأخيرة ولديه إمكانيات عالية في وسط الملعب، ولو استمر بهذا الرتم سيصل إلى مكانة مختلفة.