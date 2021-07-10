بالصوت والصورة.. "عمليات التعليم": نراقب لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 بالكاميرات

أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنها تتابع جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 بـ كاميرات المراقبة “بالصوت والصورة”.

وقالت غرفة عمليات التعليم “ستكشف الكاميرات أى محاولات غش للتعامل معها فورا بالقانون”.

بدأت غرف عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة في المديريات والإدارات التعليمية عملها منذ الخميس الماضي ، وتتمثل مهام هذه الغرف في :



- متابعة وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان.



- متابعة عودة أوراق الامتحان حتى وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة.



- متابعة أعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان الواقعة في نطاق المديرية التعليمية.



- متابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها

ويتوافد الآن طلاب الثانوية العامة 2021 “الشعبة العلمية” على لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 الموجودة في مختلف محافظات الجمهورية ، استعدادا لاداء امتحان مادة اللغة العربية .

ووفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 يبدأ طلاب الثانوية العامة اداء امتحان مادة اللغة العربية ، من الساعة 10 صباحا حتى 1 ظهرا.

عقوبات الغشاشين تصل إلى الحبس

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تهاون مع الغشاشين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021.

وقال وزير التربية والتعليم “على الجميع أن يعلم أن لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 بها كاميرات وعناصر أمنية لضبط أي محاولات غش من أي نوع وسرعة التعامل معها بالقانون”.

وأضاف وزير التربية والتعليم "قانون الغش الجديد حدد عقوبات الغشاشين وتصل إلى الحبس، لذا نحذر من أن أي حالة غش عن طريق التابلت أو الموبايل أو سماعات بلوتوث أو أي وسائل غش سيتم رصدها فورا.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا “يتم رصد جميع جروبات التليجرام والسوشيال ميديا عموما المتخصصة في الغش من جانب مباحث الانترنت وكاميرات المراقبة الموجودة في اللجان والجميع سيتم محاسبته”.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة نهائيا لكل ما يتم تداوله عبر السوشيال ميديا بشأن تسريب امتحان اللغة العربية المقرر توزيعه داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 في تمام العاشرة من صباح اليوم.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه لا مجال نهائيا لـ تسريب امتحانات الثانوية العامة 2021، لأنها مؤمنة تأمينا كاملا من جانب الجهات السيادية في الدولة من أول طباعتها وحتى وصولها وتوزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة على اللجان.

وطالبت وزارة التربية والتعليم ، بعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من شائعات طوال فترة امتحانات الثانوية العامة ، مؤكدةً ان هدف مثيري الشائعات اثارة البلبلة والتوتر في نفوس طلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات.