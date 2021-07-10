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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس صحة البرلمان يحذر المواطنين من التواجد فى التجمعات خلال عيد الأضحى

النائب أشرف حاتم
النائب أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان

قال النائب أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إن تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا سيكون بمثابة فرصة للمواطنين لإستكمال الحصول على التطعيمات للوقاية من فيروس كورونا .

وحذر حاتم فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" المواطنين من التواجد فى التجمعات والأماكن المغلقة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك ، بالإضافة إلى استخدام الماسكات ومراعاة التباعد الجسدى بين المواطنين.

تراجع الإصابات بكورونا

 

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان،  عن خروج 342 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 217324 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 127 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" ، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

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وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 282864 من ضمنهم 217324 حالة تم شفاؤها، و 16368 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد.
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ
 

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