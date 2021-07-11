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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تبييض الأسنان بسلك المواعين.. تحدٍ جديد على TikTok يثير الجدل|صور

سلك الميلامين
سلك الميلامين

يخاطر الرواد على تطبيق TikTok بصحة أسنانهم من خلال خدعة جديدة لتبييض الأسنان.

 

الإسفنج أو المحايات السحرية كما أطلقوا عليها، مصنوعة من الميلامين، وقد يستخدمونها مبللة لمنحها قوة تنظيف للأسنان لا تصدق.. يمكن استخدام الجزء الناعم للإسفنج على الحجر، الطلاء أو أي أسطح صلبة أخرى لإزالة البقع الصعبة.

 

ومع ذلك، فإن المستخدمين على TikTok يصفونها الآن بأنها أداة تبييض أسنان عصرية، من خلال فركها على الأسنان مما يعطي تبيبض ولمعان.

 

حذر خبراء الأسنان من استخدام إسفنجة الميلامين على الأسنان لأنها قد تكون ضارة وغير آمنة.

 

تشرح إحدى مستخدمي TikTok للرد على الخبراء: "وفقًا للكثير من الأبحاث التي قرأتها، فهي آمنة تمامًا، لذا دعونا نجربها".

 

ثم تقطع Alleyalleyjude ممحاة التنظيف إلى شريط بعرض الأسنان، وتنصح المستخدمين الآخرين بتجنب الاقتراب من اللثة.

بعد تجربة الاختراق على أسنانها الأمامية، يمكنك بالتأكيد رؤية الفرق، وهي تبدو أكثر بياضًا.

 

لكن هل هي آمنة فعلا؟

تجدر الإشارة إلى أن هناك أبحاثًا تشير إلى أن إسفنج الميلامين فعال في تبييض الأسنان.

 

على سبيل المثال ، وجدت هذه الدراسة أن "إسفنجة الميلامين يمكن أن تزيل البقع من سطح الأسنان بشكل أكثر فاعلية وأقل تغلغلًا مقارنة بفرشاة الأسنان التقليدية".

 

ومع ذلك، تم إجراء هذا الاختبار على الأسنان التي تم خلعها، ولذا فإن التجرية كانت ناقصة، ووفقا لمقالة في المجلة الدولية لصحة الأسنان فقد سلطت الضوء على الأخطار المحتملة من الحيلة المنتشرة الآن.

 

تناولت المقالة: "الآثار الضارة تعتمد على التقنية ومدة الاستخدام المتكرر للإسفنجة على فترات متكررة أو الفرك بقوة شديدة، والذي يمكن أن يسبب تآكل الأسنان".

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