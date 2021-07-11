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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ازاى تعملوا كده؟

خيرى رمضان: هذا هو الحل للقضاء على الغش في الامتحانات

خيرى رمضان
خيرى رمضان

قال  الإعلامى خيرى رمضان، إن مصر تعانى من أزمة متعلقة بغش الطلبة فى الامتحانات، مؤكدا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها فى سبيل تطوير التعليم ولكن الطلبة المتفوقين للأسف يعانون من أزمة الغش فى الامتحانات نظرا لضياع مجهودهم.


وانفعل خيري رمضان، خلال تقديم حلقته ببرنامج حديث القاهرة المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، قائلا إن هناك جروب على موقع التواصل الاجتماعى “تليجرام” يصل عدد مشتركيه إلى ربع مليون شخص قام بتسريب الامتحانات ويرشد الطلبة إلى كيفية دخول الهاتف المحمول للغش داخل اللجان، قائلا: "ازاى تخترق جهاز معمول مخصوص للدراسة وتعملوا كده وفى أهالى بيفرحوا ان ولادهم بيغشوا فى الامتحان".

وأضاف خيري رمضان، أن الحل للقضاء على الغش فى الامتحانات وجود فرق تفتيش ذاتى وأجهزة شديدة الحساسية لتفتيش الطلبة وفى حال تلبس أي طالب بالغش يتم تحرير محضر ضده وحرمانه من دخول الامتحان التالي، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن ضبط الطالب المسئول عن تصوير الامتحان.


يذكر أن  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أعلن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بيانا بتفاصيل العقوبات التي تقرر فرضها على حالات الغش التي تم رصدها عن طريق غرفة عمليات الثانوية العامة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 اليوم السبت الموافق 10/7/2021 خلال امتحان اللغة العربية.


وقال وزير التربية والتعليم: “حذرنا كثيرا من الغش في امتحانات الثانوية العامة 2021، ولكن للأسف قام الطلاب المذكورون في هذا البيان بمحاولات للغش وتم ضبطهم ومعاقبتهم”، كما هو وارد في البيان.

وانطلقت أمس السبت، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، حيث أدى 392 ألفا و863 طالبا/طالبة "بالشعبة العلمية" الامتحان في مادة اللغة العربية، من إجمالي عدد 393 ألف و883 طالب/طالبة "بالشعبة العلمية"، داخل 2201 لجنة على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 651 ألف و28 طالب/طالبة بالشعبتين (العلمية، الأدبية) على مستوى الجمهورية.

 

 

خيري رمضان الثانوية العامة تطوير التعليم وزارة التربية والتعليم تسريب الامتحانات

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