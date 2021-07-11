الإمارات تحدد إجازة عيد الأضحى للحكومة

قررت الإمارات، تعطيل جميع الوزارات والجهات الاتحادية بمناسبة عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفة اعتبارا من يوم الاثنين 19 يوليو المقبل.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، حددت الإمارات إجازة عيد الأضحى للحكومة الاتحادية، من الاثنين الموافق 19 يوليو، وحتى الخميس 22 يوليو، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 25 يوليو.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى جميع الوزارات والجهات الاتحادية بشأن إجازة عيد الأضحى ووقفة عرفة في الحكومة.

وفي هذا السياق، وجهت الهيئة الاتحادية، التهنئة للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، سائلةً الله أن يعيدها على الصحة والعافية.