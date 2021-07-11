عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون لتغليظ عقوبة التحرش

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف رشاد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حيث يقضي التعديل بتغليظ عقوبة التحرش خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التحرش تعدٍ وانتهاك لحرية الشخص ومساحته الخاصة الآمنة، ويمثل شكلاً من أشكال العنف من خلال سلوكيات وتصرفات، سواءً أكانت واضحة مباشرة أم ضمنية إيحائية تحمل مضموناً جنسياً.

 

وقال في تقرير اللجنة، بشأن تعديل قانون العقوبات المقدم من النائب أشرف رشاد بشأن مواجهة التحرش: باتت مشكلة اجتماعية خطيرة تؤرق المجتمع؛ وتتطلب جهود مضاعفة لمواجهتها من خلال عدة مسارات، ولعل أبرز هذه المسارات هي التشريعات العقابية التي تكفل تحقيق الردع العام والخاص، وتضافر جهود أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى رفع الوعي والإدراك باخطار تلك الظاهرة السلبية بهدف تقويضها.

 

وأشار إلى أن مشروع القانون جاء في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٤ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (٣٠٦ مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

 

وقال في تقرير اللجنة: ومع تقييم الأثر التشريعي للقانون المُشار إليه تبين أن العقوبات التي أوردها كانت نقلة نوعية في حينها ، إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب، لذا تم إعادة النظر في تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي، وإعداد مشروع القانون المعروض مستهدفاً تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية - بدلاً من جنحة - نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

الجلسة العامة للبرلمان المستشار حنفى جبالى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية التحرش تعديل بعض أحكام قانون العقوبات

ترشيحاتنا

مصرع وإصابة 38 مهاجرا غير شرعي في حادث بتركيا | تفاصيل

مدبولي يصل مدينة بدر لزيارة مصنع شنايدر اليكتريك

حقيقة تحويل طابية كوسا باشا البحرية الأثرية بالإسكندرية إلى مكب للنفايات

طالبان تتوحش.. الحركة تعلن السيطرة على 85% من الأراضي الأفغانية

السعودية تعلن عن إجازة عيد الأضحى

بعد الإعلان عن أسعارها.. مواصفات رينو كادجار 2022 في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصرع 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق السويس.. صورة

تداول صور من امتحان عربي الثانوية العامة للشعبة الأدبية عبر جروبات الغش

المغرب: الاربعاء 21 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك

سعر الذهب اليوم الأحد 11 يوليو 2021

الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على حريق بمصنع في العاشر من رمضان

الإمارات تمنع دخول مواطني هذه الدول لأراضيها.. تفاصيل

عثروا على جثته بعد 4 أيام..شاب يتخلص من حياته شنقا فى القليوبية

لا يحترم اتفاقه.. لاعب الزمالك السابق يفتح النار على الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

امرأة تستيقظ في ذعر.. شاهد ماذا وجدت فوق سريرها

تبييض الأسنان بسلك المواعين.. تحدٍ جديد على TikTok يثير الجدل|صور

فيديو

تفاصيل صادمة.. حفل زفاف يتحول إلى مأتم في الشرقية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. وزير الخارجية يفسر كلمة روسيا في مجلس الأمن بشأن سد النهضة

من الشاشة إلى العناية.. أزمات صحية تحاصر الفنانين

بعد خلافاتها مع الفنانات.. أزمة جديدة لـ ياسمين عبدالعزيز

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ