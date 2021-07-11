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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استراتيجية الاكتفاء الذاتى

وزير البترول: توجيهات الرئيس السيسي الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة

وزير البترول
وزير البترول

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الرئيس السيسي يتبع استراتيجية الاكتفاء الذاتى فى كل احتياجاتنا، ومن أهمهم موضوع الطاقة، سواء سواء الكهرباء أو الوقود.

وأضاف  وزير البترول، خلال حواره الخاص ببرنامج الآن، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، أن عام 2015 وحتى منتصف عام 2018 كنا نستورد غاز طبيعى مسال بحوالى 2.5 مليار دولار في سنوياً.

 الاكتفاء الذاتى

وأشار  وزير البترول، إلى أن هذا المبلغ كان كبير وعبء على البنك المركزى لتوفير هذه الدولارات، لافتا إلى أننا بدأنا بالتدريج مع نهاية ديسمبر بتشغيل أول مراحل حقل زهر ونصل إلى الاكتفاء الذاتى فى أواخر 2018، وبدأنا يستأنف التصدير.

وأكد وزير البترول،  أن "الحال انقلب" ، بداية من كبرى الناس التى تستورد الغاز، وحتى أصبحنا فى عام 2021  من الدول التى لها وزن فى التصدير.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إننا نفتتح محطات الآن للغاز الطبيعى، وهو المستهدف الحالى لنا، ولكن فى إطار مبادرة الرئيس السيسى فى التوسع لاستخدام الوقود الغاز الطبيعي المضغوط بديلاً من البنزين.

وأضاف وزير البترول، أننا لدينا خطة للانتشار السريع فى كافة أنحاء الجمهورية على كل الطرق.

وأشار وزير البترول، إلى أن ذلك يتم من خلال وضع محطات للغاز الطبيعى، أو إضافة هذا النشاط على محطات وقود قائمة، وبالتالي يصبح لدينا بدائل متاحة لكل قائدى المركبات.

وتابع وزير البترول، أننا قمنا بتطوير محطة الغاز الطبيعى فى القاهرة العباسية واضفنا لها عدد طلمبات زيادة لاستيعاب مركبات أكثر للغاز الطبيعى وبالتالى خدم سيارات أكثر، واضفنا نشاط وقود بنزين لاول مرة فى القاهرة لشركة" إينى" لأول مرة تدخل فى هذا المجال وتشاركنا في نشاط بيع الوقود التقليدى.

وزير البترول طارق الملا الاكتفاء الذاتي الكهرباء أو الوقود غاز طبيعي البنك المركزي التصدير الوقود التقليدى

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