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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

17 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي في أول تعاملات الأسبوع

الدرهم - الاماراتى
الدرهم - الاماراتى

بدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية على مزيد من الصعود في اليوم الأول من تعاملات الأسبوع، وسط زيادة في وتيرة السيولة المتدفقة إلى قاعة التداول مما عكس ارتفاع الثقة في تعاملات السوق بنسب أكبر من ذي قبل خاصة من جانب المحافظ الاستثمارية الأجنبية والمحلية .

ويظهر الرصد اليومي للتعاملات فى سوق أبوظبي أن شريحة من الأسهم في طريقها لتحقيق اختراقات سعرية جديدة ،الأمر الذي يبرر زيادة حجم التداولات المنفذة عليها في الساعة الأخيرة من عمر الجلسة مما رفع من إجمالي قيمة تداولات السوق الى 1.28 مليار درهم تقريبا .

سوق أبوظبي

وساهم النشاط الكبير لـ"سوق أبوظبي" الذي شهده اليوم الأول من تعاملات الأسبوع في نجاح القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة برفد خزينة مكاسبها بمقدار 17 مليار درهم وذلك وفقا للإحصائيات الصادرة عن السوق .

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية أغلق عند مستوى 6993 نقطة بزيادة نسبتها 0.43% مقارنة مع جلسة يوم الخميس الماضي .

وبرز سهم ألفا أبوظبي خلال الجلسة إلى مستويات سعرية جديدة هي الأولى من الادراج بالغا 22.5 درهم ما قد يؤشر للصعود إلى مستويات أعلى خلال الأيام القادمة ،وقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة عليه 139مليون درهم .وأغلق سهم العالمية القابضة عند 126.3 درهم ،بتداولات قيمتها 345 مليون درهم .

ونجحت أسهم 4 شركات ببلوغ الحد الأعلى المسموح به يوميا وجاء في مقدمتها سهم أسمنت رأس الخيمة المغلق عند 3.11 درهم وبلدكو 33 فلسا بالإضافة الى سهم القدرة القابضة 1.29 درهم وميثاق 1.06 درهم وأبوظبي لبناء السفن 4.25 درهم .

يشار الى أن جلسة اليوم شهدت تداول 210 ملايين سهم نفذت من خلال 4732 صفقة بحسب الأرقام الصادرة عن السوق .

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