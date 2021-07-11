أحمد السبكي: الكبسولة المبرمجة تستمر داخل المعدة 4 شهور وتُهضم

بالون المعدة الجديد يستمر داخل المعدة لمدة عام

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن نسبة السمنة المتوسطة أعلى من المفرطة بشكل كبير، ومرضى هذا النوع من السمنة يميل إلى الحلول غير الجراحية، من خلال القيام بشيء بسيط وسهل يؤدي إلى الوصول إلى الوزن المثالي.

وأضاف "أحمد السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الكثير من مرضى السمنة يفشلون في اتباع نظام رياضي لخفض الوزن، بسبب عدم القدرة على الاستمرار في الحفاظ على نظام صحي معين.



وأشار "أحمد السبكي" إلى أن الكبسولة المبرمجة تعتمد على تكنولوجيا حديثة جدًا سهلت على مرضى السمنة المتوسطة خفض الوزن، فهذه الكبسولة يتم إدخالها إلى المعدة من خلال المياه، وتستمر داخل المعدة 4 شهور، وبعد ذلك تُهضم من خلال حموضة المعدة.

بالون المعدة الجديد يستمر داخل المعدة لمدة عام

قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن الكبسولة المبرمجة تعمل على تقليل الشهية إلى حد كبير، وتزيد من معدل حرق الدهون.

وأوضح "أحمد السبكي" أن هذه الكبسولة لا تقلل كميات الطعام فقط، ولكنها تعمل على تقليل هرمون الجوع، مثل عملية التكميم، وهذا من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على وزن المريض.

ولفت "أحمد السبكي" إلى أن بالون المعدة الجديد يتم إدخاله إلى المعدة من خلال المنظار، ويستمر لمدة عام بدلاً من 6 أشهر، وهذه التقنية مهمة جدًا، خاصة لدى مرضى السمنة الذين لديهم تخوف من التدخل الجراحي، خلاف أن بالون المعدة الذي يستمر لمدة عام اقتصادي.